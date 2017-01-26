В Петербурге налетчик, едва не убивший хозяина квартиры, получил 10 лет строгого режима

За разбойное нападение на квартиру петербуржца, едва не стоившее хозяину жилья жизни, один из злоумышленников получил 10 лет в колонии строгого режима. Мужчина в компании с подельниками заходил в квартиру потерпевшего дважды: один раз, чтобы забрать вещи, второй — чтобы добить хозяина.

Как сообщили 26 января в пресс-службе прокуратуры Петербурга, судебный процесс касался событий февраля 2016 года. Суд установил, что Магомедамин Гаджилов в компании подельников решил ограбить квартиру в Адмиралтейском районе города. С хозяином жилья, который оказался дома, Гаджилов начал беседу с удара ножом в грудь, после чего потребовал ценности, пин-коды банковских карт и информацию, как завести машину.

Получив необходимые сведения, компания обездвижила пострадавшего, связав его по рукам и ногам, забрала имущество на 3,5 миллиона рублей и покинула квартиру. Впрочем, далеко уйти злоумышленики не успели, потому что услышали крики о помощи освободившегося хозяина. Вернувшийся Гаджилов решил добить свою жертву и ещё не меньше семи раз ударил мужчину ножом в голову, шею и тело.

Потерпевший выжил, так как ему успели вовремя оказать медицинскую помощь.

Несмотря на то, что Гаджилов полностью вину не признал, по решению Ленинского районного суда он на 10 лет отправится в колонию строгого режима за разбой и покушение на убийство.