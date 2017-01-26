Петростат: Реальные денежные доходы петербуржцев в январе-ноябре упали на 3,1%

Реальные денежные доходы петербуржцев по итогам января-ноября упали на 3,1% к аналогичному периоду предыдущего года, сообщает Петростат в опубликованном 26 января 2017 года отчете о социально-экономическом положении.

Среднемесячная заработная плата за этот период составила 47 192 рубля, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Впрочем, реальная заработная плата (рассчитанная с поправкой на инфляцию) выросла только на 2,9%.

Уровень зарегистрированной безработицы в Северной столице на конец декабря 2016 года составил 0,4% от численности экономически активного населения.