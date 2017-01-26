Евгений Вышенков: Васильева VS Кадыров - перетягивание хиджаба

26.01.2017 12:53

Нужно ли запрещать ношение хиджабов и платков в школах? В отличие от Пескова, который отказался обсуждать этот вопрос, замглавного редактора "Фонтанки" Евгений Вышенков решил высказаться на этот счет.

Напомним, накануне глава Чечни Рамзан Кадыров довольно резко отреагировал на слова министра образования и науки России Ольги Васильевой, которая выступила против ношения мусульманского платка в школах. О том, что стоит за этим заочным диалогом Васильевой и Кадырова, а также о том, почему школьница в хиджабе в Петербурге – это одно, а в Чечне – это совсем другое дело, рассуждает замглавного редактора "Фонтанки" Евгений Вышенков:

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