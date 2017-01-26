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26.01.2017 12:46

Комкульт оспорит решение о сносе доски Колчаку

Комитет по культуре Санкт-Петербурга оспорит решение Смольнинского районного суда, велевшего демонтировать мемориальную доску адмиралу Колчаку на Большой Зелениной улице. Об этом представители комитета 26 января сообщили «Фонтанке».

«Комитет по культуре направит обжалование решения Смольнинского районного суда в городской суд Санкт-Петербурга», – отметили в ведомстве. Обосновывая свою позицию, чиновники подчеркнули, что память бывшего лидера белого движения уже увековечена во многих городах России.

«В память об Александре Васильевиче Колчаке установлена мемориальная доска в здании Морского корпуса Петра Великого по адресу: набережная Лейтенанта Шмидта, 17; на здании вокзала в городе Иркутске; в Екатеринбурге – на здании, где он останавливался в 1919 году; во дворе часовни Николая Мирликийского в Москве; на фасаде Морского вокзала во Владивостоке, – перечислили в комитете. – Кроме того, на фасаде здания краеведческого музея (Мавританский замок, бывшее здание Русского географического общества) в Иркутске, где Колчак читал доклад об Арктической экспедиции 1901 года, восстановлена уничтоженная после революции почётная надпись в честь А.В.Колчака – рядом с именами других учёных и исследователей Сибири».

В комитете по культуре также напоминают, что 4 ноября 2004 года в Иркутске установлен памятник Колчаку, а 18 декабря 2006 года в здании Иркутской тюрьмы открыт музей истории Иркутского тюремного замка имени Колчака, причём в бывшей камере адмирала создана специальная экспозиция. «Постановлением думы Таймырского автономного округа имя Колчака возвращено острову в Карском море, а в Самарской области есть улица Адмирала Колчака», – добавляют в ведомстве.

Напомним, мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку в ноябре 2016 года установило движение «Белое дело». Объект появился на Большой Зелениной улице, Колчак отмечен как «выдающийся русский учёный, офицер и исследователь».

Представители коммунистического движения «Суть времени» 24 января добились демонтажа (http://www.fontanka.ru/2017/01/24/111/) таблички через суд. Они доказывали, что Колчак до сих пор считается в России военным преступником.

Решение Смольнинского райсуда обещает оспорить «Белое дело», которое – кстати, как и комитет по культуре, – являлось в разбирательстве третьим лицом. Не исключено, что кассационную жалобу направит и правительство города – оно выступало в деле единственным ответчиком.


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Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
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