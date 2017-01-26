Более 150 мигрантов выдворили из Петербурга в прошлом году

Более полутора тысяч нелегалов выдворили из Петербурга за 2016 год. Среди нарушителей миграционного законодательства, как и прежде, преобладают граждане Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УФССП по Петербургу 26 января, сотрудники ведомства, которое с 2012 года получило полномочия на принудительное выдворение нелегалов, исполнили решения судов по 1 484 иностранцам в прошлом году.

«Чаще других миграционный режим нарушают уроженцы Узбекистана и Таджикистана – 55% и 20% от общей численности соответственно. Также сроки пребывания в России нарушают граждане Украины, Киргизии, Молдавии, Индии, Нигерии», – отметили приставы.

Что касается нового года, то менее чем за месяц приставы проводили до пограничного контроля аэропорта Пулково и отправили на родину более 60 нелегальных мигрантов. Выдворенные иностранцы не смогут въехать на территорию Российской Федерации в течение пяти лет.

Отметим, что в 2015 году приставы выдворили из Северной столицы более 2000 нелегальных мигрантов. Год назад в УФССП также отмечали, что чаще других миграционный режим нарушали уроженцы Узбекистана и Таджикистана.