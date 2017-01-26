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26.01.2017 13:57
11 Комментариев

«Кресты-2» не ждут арестантов

У многолетнего сериала строительства самой большой в Европе тюрьмы - новый сезон. Генподрядчика банкротят, ФСИН предупреждает: денег больше не будет.
«Кресты-2» не ждут арестантов
Коллаж /"Фонтанка"/Евгений Степанов/Интерпресс

Переезд арестантов из «Крестов» в «Кресты-2» опять откладывается. На этот раз, по оценке субподрядчика «Петроинвест», на неопределенный срок. Стройка встала, деньги закончились, а в 12-этажном режимном корпусе еще и лопнули батареи. Генподрядчик – «ГСК» – отвечает, что это навет. Тяжба между компаниями, которые строят режимный объект на четыре тысячи мест, теперь вышла на новый уровень и уже претендует на звание главного бизнес-конфликта года. «Фонтанка» посмотрела на очередную дуэль экс-партнеров.

В новом сезоне затяжного спора деловых партнеров, строящих СИЗО «Кресты-2», стороны обменялись исками о банкротстве. Во вторник, 24 января, генсубподрядчик – ООО «Петроинвест» – подал в арбитраж СПб заявление о несостоятельности генподрядчика стройки – АО «Генеральная строительная корпорация» («ГСК»). «ГСК», напомним, оказалась чуть оперативнее и свой иск о банкротстве «Петроинвеста» отправила в суд в декабре 2016 года (предварительное заседание пройдет в феврале).

Как сообщил «Фонтанке» гендиректор ООО «Петроинвест» Руслан Хамхоков, основанием для иска о банкротстве «ГСК» стало выигранное дело о взыскании с генподрядчика 32 миллионов рублей. Компания «ГСК» с 28 декабря 2016 года (дата выдачи исполнительного листа. – Прим. ред.) долг не погасила.

Пока застройщики новых «Крестов» банкротят друг друга, заказчик строительства – УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти – начинает проверку готовности будущего СИЗО. Согласно документу, имеющемуся в распоряжении «Фонтанки», в декабре 2016 года начальник регионального УФСИН генерал-майор внутренней службы Игорь Потапенко подписал приказ о создании комиссии «по оценке готовности к приемке зданий и сооружений» следственного изолятора на 4000 мест.

Подчиненным генерала Потапенко работы хватит надолго. «Кресты-2» – это 67 объектов, которые строятся в чистом поле в Колпино с 2007 года. В управлении ведомства «Фонтанке» уточнили, что каждый из блоков будет проверяться отдельно, после чего на стол Игоря Потапенко лягут акты приемки. Либо акты выявленных недоделок.

Глава «Петроинвеста» Хамхоков предупреждает: принимать нечего, объект строительства не завершен. «Отсутствие материальных, людских и финансовых ресурсов у акционерного общества «ГСК», по которому проведена реорганизация в АО «Новые технологии», не позволит руководству «ГСК» завершить строительство и обеспечить ввод в эксплуатацию. По состоянию на сегодняшний день необходимо выполнить строительно-монтажные работы на сумму около 1,2-1,5 млрд рублей», – заявляет руководитель «Петроинвеста».

По его оценке, на середину января 2017 года расклад по «Крестам-2» такой: уже выполненные субгенподрядчиком работы до сих пор не приняты и не оплачены. Финансирование остальным подрядчикам «ГСК», а их более 50, приостановлено. «Нет финансирования, нет и работы. Перспективы завершения стройка не имеет. При этом необходимо отметить, что УФСИН России по СПб и ЛО практически оплатило «ГСК» всю сумму по контракту, а это 12,7 млрд рублей», – резюмировал  Хамхоков.

Помимо этого, сообщает участник проекта, за последние два года серьезно пострадали незавершенные объекты. Так, 12-этажный режимный корпус №2 был дважды затоплен из-за разморозки системы отопления. Первый раз система отопления дала сбой зимой 2016 года, когда пострадали 8 этажей. В мае того же года были проведены восстановительные работы. Но в январе 2017 года рвануло опять, и снова были затоплены несколько этажей режимной высотки.

Глава «ГСК» Виктор Кудрин сообщил «Фонтанке», что информация об остановке стройки «полностью не соответствует действительности». «На сегодняшний день на объекте работает около 400 человек, более 10 субподрядных организаций. Ведутся работы по сдаче объекта в эксплуатацию заказчику», – говорит Кудрин.

Что касается комиссии УФСИН, то в «ГСК» уточняют, что она будет работать до момента передачи объекта в эксплуатацию. «В этом состоит ее задача: проверить соответствие объекта, выдать замечания, проверить устранение замечаний. Причем замечания выдаются не только генеральному подрядчику, но и службам заказчика и генеральному проектировщику», – добавил глава «ГСК».

Представители генподрядной организации также опровергли информацию о том, что режимная высотка №2 пострадала от затопления – корпус отапливается, и разморозки системы отопления не было. Состояние первого корпуса в «ГСК» оценить не могут, сославшись на то, что «Петроинвест» отказывается передавать генподрядчику ключи от объекта. Между тем в распоряжении «Фонтанки» оказалась январская видеозапись, зафиксировавшая потоп.  

В «ГСК» воздержались от прямого ответа на вопрос: когда наконец закончится строительство «Крестов-2». «Сдачей объекта в эксплуатацию занимается заказчик. Соответственно, «ГСК» отвечает за строительную часть. Таким образом, исчерпывающий ответ о сроках сдачи объекта вы можете получить у заказчика», – следует из официального комментария «ГСК».

Не готов Виктор Кудрин открывать и финансовый вопрос – вписывается ли «ГСК» в обозначенные контрактом почти 12 млрд рублей или в очередной раз будет поставлен вопрос об увеличении сметы. По его словам, все дополнительные цифры – это предмет для обсуждения между генподрядчиком и заказчиком. «В данный момент другие суммы не обсуждаются», – лаконично ответил Кудрин.

«Фонтанка» не единожды рассказывала о конфликте между «ГСК» и «Петроинвестом». С декабря 2015 года гендиректор «Петроинвеста», чтобы приостановить реорганизацию «ГСК», отправил более 10 официальных обращений на имя генпрокурора Юрия Чайки, прокурора Санкт-Петербурга, руководства федеральной и региональной службы исполнения наказаний. Обращение улетело и в аппарат президента РФ. Генсубподрядчик предлагал отстранить «ГСК» от управления строительством.

Поводом для активности «Петроинвеста» стало решение главы «ГСК» Виктора Кудрина о реорганизации компании путем разделения на АО «ГСК» и АО «Новые технологии». В обращении на имя руководителя администрации президента РФ, датированном мартом 2016 года, Хамхоков беспокоится, что при такой реорганизации активы АО «ГСК» могут оказаться в собственности вновь созданной организации, поставить под сомнение исполнение обязательств в будущем, привести субподрядные организации к банкротству и сделать невозможным окончание строительства в разумный срок.

«Фонтанка» приводит краткую хронологию строительства «Крестов-2». Старт проекта – 2007 год, окончание планировалось в 2013 году. Заказчик строительства – ФСИН – заключил с «ГСК» контракт на 11,9 млрд рублей. А потом началась череда переносов сроков. В конце декабря 2015 года к государственному контракту было подписано дополнительное соглашение на сумму 1,3 млрд рублей. Установленный срок открытия СИЗО (декабрь 2015 года) был сорван и перенесен на полгода. В июле 2016 года здание самой большой тюрьмы в Европе должно было принять арестантов.

Как уже сообщала «Фонтанка», во время строительства аудиторы ФСИН выявили нарушений на общую сумму 425 млн рублей. А в октябре 2016 года УФСИН подало иск в петербургский арбитраж о взыскании с «ГСК» дополнительно выделенных 1 млрд 300 млн рублей. Формулировка – «неосновательное обогащение по госконтракту». На самом деле УФСИН пытается вернуть в бюджет средства, которые генподрядчик получил в рамках допконтракта, но не отработал.

Деловые отношения «ГСК» и «Петроинвеста» дали трещину в 2015 году, когда, по версии «Петроинвеста», «ГСК» перестала расплачиваться и принимать выполненную работу. Можно предположить, что личность генерал-лейтенанта запаса Руслана Хамхокова, ветерана Спецстроя России, имеющего серебряную медаль «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России», под чьим руководством было построено немало объектов промышленного, оборонного и социального значения, имела немаловажное значение в получении «ГСК» контракта по «Крестам-2».

Что касается угрозы банкротства «Петроинвеста», то Хамхоков уверен, что попытка «ГСК» обречена. «ГСК» взыскивала с нас 4 млн рублей, в судебном заседании мы признали переплату в сумме 4 млн рублей. Перечислить указанную сумму «ГСК» не представляется возможным из-за угрозы двойного списания денежных средств после предъявления исполнительного листа в банк. На счетах «Петроинвеста» имеются суммы более высокого порядка, кроме того, сумма, подлежащая взысканию, перечислена на депозитный счет суда кассационной инстанции в качестве обеспечения интересов «ГСК», – объясняет Руслан Хамхоков.

Можно гарантировать, что на этом схватка деловых партнеров не закончится. Руслан Хамхоков уточнил, что на сегодняшний день «ГСК» должна «Петроинвесту», который выполнил порядка 42 процентов работ, 367 миллионов рублей. В арбитраж уже поданы семь заявлений на 260 миллионов рублей. «В стадии подачи еще пять исков на общую сумму 104 миллиона рублей», – анонсирует глава компании-субподрядчика.

Впрочем, в «ГСК», видимо, ожидали подобного развития событий. «Все судебные дела «Петроинвеста» против «ГСК» основаны на попытке получить денежные средства за те работы, которые не были приняты заказчиком строительства СИЗО, то есть УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Все исковые заявления «Петроинвеста» против «ГСК» выставлены от «ГСК» на ФСИН, и они параллельно рассматриваются арбитражным судом. Что касается банкротного иска на 32 млн рублей, то мы рассчитаемся с генсубподрядчиком после того, как ФСИН по данному исковому требованию рассчитается с «ГСК». На данный момент и ФСИН, и «ГСК» подали жалобу в кассационную инстанцию», – следует из предоставленной «Фонтанке» позиции «ГСК».

Глава УФСН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Игорь Потапенко заявил, что он не намерен вникать в конфликт застройщиков. «Мы общаемся с генподрядчиком – «ГСК», и у нас нет отношений ни с «Петроинвестом», ни с другими субподрядчиками. Вникать в их распри – не моя зона ответственности», – сказал Игорь Потапенко, заверив «Фонтанку», что смета «Крестов-2» больше ни на рубль не увеличится. «ГСК» придется сдавать объект, строительство которого оценено почти в 12 млрд рублей.

Екатерина Кураева,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

«ГСК» работает на строительном рынке с 1993 года. К заметным объектам можно отнести строительство нефтяных причалов порта Санкт-Петербург, горнолыжного курорта «Игора». Также компания вела строительство второй сцены Мариинского театра. По данным системы СПАРК, учредитель «ГСК» (100 процентов) - Виктор Кудрин. По итогам 2015 года выручка компании превысила 1,9 млрд рублей, чистая прибыль – 9,8 млн рублей. В марте 2016 года акционерное общество уведомило о реорганизации в АО «Новые технологии». Единственным учредителем «Новых технологий» также является Виктор Кудрин.

ООО «Петроинвест» с 2005 года возглавляет Руслан Хамхоков. Под его руководством строились здание Центрального банка РФ в Санкт-Петербурге, завод «Форд-Моторс», Петербургский институт ядерной физики в Гатчине, жилые дома по заказу Минюста, Комплекс защитных сооружений от наводнений, Дворец конгрессов в Стрельне и другие объекты.


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комментарии пользователей (11)
Ex-Cop
26 января 2017 г. 14:57
werius: Наш подрядчик имел глупость вписаться в Кресты-2 с видеонаблюдением. Проклял все.
dusty
26 января 2017 г. 14:51
Руслана Мугдиновича знаю лично. Он — классный инженер, честный и порядочный человек. Ему и флаг в руки. А ГСК — насосы. Сами ничего не умели, только деньги распределяли и делили всегда."Систему надо менять! Систему!"...
werius
26 января 2017 г. 14:30
Gov_new_c: Не знаю. Могли.
Snaky
26 января 2017 г. 14:20
Ну хоть мост успели достроить.
mr_maxx
26 января 2017 г. 14:20
Забавно бы было, если бы первыми "постояльцами" данного объекта стали бы его строители.
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