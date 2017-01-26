В Кремле "ждут разъяснений" по приговору за госизмену из-за СМС

Кремль направил запросы с просьбой разъяснить приговор по делу жительницы Сочи Оксаны Севастиди, получившей семь лет колонии за государственную измену из-за SMS, отправленного в 2008 году знакомому из Грузии о российской военной технике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Действительно, все необходимые запросы с просьбой разъяснить ситуацию были направлены в соответствующие ведомства. Мы ожидаем разъяснений», — сказал он.

По его словам, президент разбирается в данном вопросе.

Президент России Владимир Путин назвал жестким приговор за госизмену из-за SMS 23 декабря 2016 года в ходе пресс-конференции с представителями СМИ. «Это достаточно жесткий подход. Она же написала то, что видела. Это все видели. Значит, это не представляло из себя трагедии. Надо посмотреть на суть претензий», — сказал Путин.