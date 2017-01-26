Песков отказался принимать чью-либо сторону в вопросе о хиджабах в школах

В Кремле не хотели бы принимать чью-либо сторону в споре о ношении хиджабов в школах, заявил 26 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

«Действительно, существовали разные подходы к этой теме», — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать позицию Кремля по данной проблеме.

Песков напомнил, что «были и судебные варианты» разрешения спора, когда было принято «известное решение» Верховного суда, признавшего законным запрет на ношение хиджабов в школе.

Напомним, глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила во вторник, 24 января, о том, что ученики российских школ «не должны подчеркивать свое вероисповедание атрибутами», об этом сообщал «Интерфакс». Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ заявил, что платок является не атрибутикой, а «важной частью одежды мусульманки». «Вызывает удивление, что министр вместо того, чтобы поправить местных руководителей, свое «личное убеждение» навязывает миллионам граждан», — подчеркнул Кадыров. «Тема платков подбрасывается, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем школы», — уверен он. Глава республики также посоветовал обратить внимание «всем, кто воюет с хиджабами», на проблему наркомании, преступности, пьянства и «систематические посягательства преподавателей на половую неприкосновенность детей».