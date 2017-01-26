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28.01.2017 13:13
5 Комментариев

Равнение на карту

Сниженная Центробанком ключевая ставка уронила доходность депозитов. Фактически вклады в России обесценились до уровня процентных дебетовых карт. Почему это не очень хорошо, выясняла «Фонтанка».
Равнение на карту
Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

В 2016 году ставки по вкладам снизили практически все банки. Теперь средние ставки по депозитам у большинства банков составляют около 7–7,5%, что почти соответствует ставкам по процентным дебетовым картам (6–7,5%), которые за последний год не менялись. Несмотря на одинаковую доходность вклады не идут в сравнение с дебитовыми картами с начисляемым процентом ни по одному из других критериев.
 
Падение доходов по депозитам произошло вслед за снижением ключевой ставки Центробанка, которая управляет кредитными, депозитными ставками банков и вообще влияет на стоимость денег в экономике. За последние полтора года ЦБ снижал ключевую ставку трижды — в августе 2015 года, в июне и сентябре 2016 года. За это время она опустилась с 11,5% до 10%.

В результате, по данным ЦБ, за 2016 год средние ставки по вкладам сроком более года упали с 9,88% до 8,28%, сроком менее года и «до востребования» — с 9,65% до 8,08%. Отметим, что с учетом инфляции в 2016 году (5,4%) доходность по депозитам в России по-прежнему остается крайне низкой. За вычетом инфляции чистый доход составляет всего около 3% в год.

В частности, Газпромбанк и «Санкт-Петербург» понизил ставки на 1,5–2%, «Россия» — на 1–2%, Бинбанк, «Таврический» — на 2–3%. Снизили ставки также «Открытие», «Русский стандарт», «Хоум кредит» и «Траст».

Тенденция приближения депозитных ставок к карточным отчетливо прослеживалась на протяжении всего 2016 года, сообщил «Фонтанке» директор петербургского филиала Уральского банка реконструкции и развития (УБРР) Александр Казанский. По его словам, процентные карты в последнее время обретают все большую популярность, поскольку клиенты «становятся требовательнее и хотят с наименьшими для себя усилиями получать определенные бонусы от банка практически от каждого своего действия». «Будь то поддержание остатка на карте или совершение операций по оплате покупок», — говорит он.

Многие клиенты держат деньги на краткосрочных вкладах и переводят их на карточные счета для дальнейшего использования. Процентные дебетовые карты клиенты выбирают, чтобы избавить себя от этих дополнительных переводов, пояснил Казанский.

У каждого банка разная доля клиентов, на которых приходятся процентные дебетовые карты. В УБРР их около 40%, в «Хоум кредите» — 70%, а в банке «Александровский» — 12%, сообщили в этих кредитных организациях. Причем в последнем среди держателей таких карт, в основном, пенсионеры, которые выбрали «Александровский» в качестве средства для получения пенсий.

 «Карты с начислением на остаток, конечно, интересны клиентам, потому что позволяют ежемесячно получать проценты. Но чаще всего такие карты рассматриваются не как инструмент для накопления, а как удобный способ для ежедневных расчетов и получения небольшого дополнительного процента к своим средствам», — считает директор управления развития розничного бизнеса банка «Александровский» Галина Ваганова.

По ее мнению, если у человека цель накопить определенную сумму, то правильнее открыть вклад, поскольку в этом случае клиент получит фиксированный доход в конкретный срок. Помимо того, что у банков есть право менять ставку по карточным счетам, у многих из них изначально установлена плавающая ставка, размер которой зависит от суммы денег на карте. Таким образом банки пытаются обезопасить себя от слишком больших расходов. Например, «Хоум кредит» по карте «Космос» начисляет 7,5% годовых, если размер суммы составляет от 10 тыс. до 500 тыс. рублей. Однако если остаток превышает 500 тыс., то процент сразу снижается до 3%, сообщили «Фонтанке» в банке.

Наконец, вклады и процентные карты несравнимы по уровню безопасности. Депозиты в пределах 1,4 млн рублей возмещает государство, однако деньги на карточных счетах не страхуются Центробанком. Не говоря уже о том, что похитить деньги с карты в несколько раз проще, чем снять их с чужого вклада.

По словам Казанского, банк гарантирует сохранность денег на картах клиентов на основании закона «О национальной платежной системе», который обязывает кредитные организации возмещать расходы клиентов в случае мошенничества. Еще одним критерием безопасности являются карточные лимиты, которые не позволяют мошенникам совершать операции на большие суммы (в случае с такими операциями банк часто связывается с клиентом, чтобы убедиться в том, что операцию совершает именно он).

Однако история знает немало примеров, когда банк сваливает вину в мошенничестве на самого клиента, который по невнимательности позволил мошенникам узнать трехзначный код на обороте или дал доступ к карте третьим лицам. Либо просто игнорирует жалобы клиента. Некоторые крупные банки в 2015-2016 годах возвращали деньги клиентам, только после поднятой бучи в СМИ. В каждом случае клиентам приходилось доказывать, что их деньги были похищены по вине банка.

Александр Аликин, «Фонтанка.ру»

 


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комментарии пользователей (5)
iigaza
28 января 2017 г. 14:39
Chernousov: Американские рубли надо тоже держать в банке, только стеклянной -)
elenakollegina
28 января 2017 г. 14:06
Смешно читать...."однако деньги на карточных счетах не страхуются Центробанком." Ну что за бред... Стыдно за вас.
freesbhy
28 января 2017 г. 13:43
Chernousov: у нас ничего доходного и безопасного не бывает. Если кому надоё всегда отожмут.
Kit.
28 января 2017 г. 13:43
Отметим, что с учетом инфляции в 2016 году (5,4%) доходность по депозитам в России по-прежнему остается крайне низкой. За вычетом инфляции чистый доход составляет всего около 3% в год.
А что, где-то в мире чистый доход по депозитам за вычетом инфляции — сильно выше?
Chernousov
28 января 2017 г. 13:41
Покупайте валюту и не парьтесь. И доходнее и безопаснее. Российским банкам доверия уже нет и не скоро появится.
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