Петербуржцы в 2016-м году стали чаще стричься, но реже мыться

Объем платных услуг, оказанных населению Петербурга в 2016 году, составил 417 млрд рублей и в сопоставимых ценах уменьшился по сравнению с 2015 годом на 0,4%, следует из опубликованных 26 января материалов Петростата.

Однако только в декабре жители Северной столицы потратили 37,2 млрд рублей на оплату различных услуг, что на 7,1% больше, чем годом ранее. Рост наблюдается уже второй месяц подряд, в ноябре его темпы составили 3,8%.

Если же говорить об отдельных категориях услуг, то заметнее всего горожане экономили на ритуальных услугах: расходы на них в январе – декабре сократились на 5%. Впрочем, это, вероятно, объясняется снижением смертности.

Также снизились траты на бани, душевые и сауны (на 2,5%) и ремонт обуви (на 1,8%). Зато расходы выросли на услуги парикмахерских (на 1,9%), ремонт транспортных средств (на 3,7%).