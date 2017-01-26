Смольный хочет сдавать аварийные памятники в аренду за рубль

Сдавать в аренду здания-памятники по ставке 1 рубль за кв. м в год предложил комитет имущественных отношений правительства Петербурга. Льготу предоставят после того, как инвестор отреставрирует объект.

Как рассказали "Фонтанке" 26 января в комитете имущественных отношений, льготная ставка будет предоставляться на весь срок договора аренды. Здания, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, будут предоставлять без торгов. Иначе закон запрещает предоставлять компаниям льготы. Арендатору дадут 2 года на подготовку и согласование проекта реставрации, еще 3 года — на сами работы. Все это время арендная ставка будет исчисляться по общепринятой формуле.

Если за 5 лет инвестор выполнит условия договора, ему установят льготную арендную ставку в 1 рубль за кв. м в год. Законопроект, разработанный КИО, опубликован на сайте ведомства.

Аналогичную программу сдачи в аренду памятников за рубль запустили в Москве в 2012-м году. За 3 года инвесторам передали 14 аварийных зданий. Отличие в том, что в столице договоры с инвесторами заключали по итогам торгов.