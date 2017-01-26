Еще
13:01 26.01.2017
Пришлите свою новость!
13:00
В Петербурге стали больше рожать и разводиться
12:53
Евгений Вышенков: Васильева VS Кадыров - перетягивание хиджаба
12:52
Петр Толстой помирился с главой Федерации еврейских общин
12:50
Петростат: Реальные денежные доходы петербуржцев в январе-ноябре упали на 3,1%
12:50
В Петербурге налетчик, едва не убивший хозяина квартиры, получил 10 лет строгого режима
12:46
Комкульт оспорит решение о сносе доски Колчаку
12:45
Более 150 мигрантов выдворили из Петербурга в прошлом году
12:41
В Кремле "ждут разъяснений" по приговору за госизмену из-за СМС
12:35
Песков отказался принимать чью-либо сторону в вопросе о хиджабах в школах
12:27
Петербуржцы в 2016-м году стали чаще стричься, но реже мыться
12:25
В Петербурге водитель иномарки преградил дорогу скорой с лежачим пациентом
12:23
В Петербурге за год было продано 553 элитные квартиры
12:22
Смольный хочет сдавать аварийные памятники в аренду за рубль
12:20
Оппозиционер Дадин просит суд перевести его ближе к Москве
12:17
Стоящие на полосе ограждения стали причиной ДТП на ЗСД
12:16
Петростат: Петербуржцы в декабре 2016-го сэкономили на еде, но чаще ходили в рестораны
12:05
Госструктурам могут запретить обновлять иностранный софт
11:52
Непогода частично обесточила Подпорожье
11:48
Социологи: В 2016 году 25% россиян поменяли работу или были уволены
11:35
Федеральная налоговая служба признала проблемы с регистрацией онлайн-касс
11:14
Продажи среди россиян в Лаппеенранте выросли на треть
11:09
Производство машин в Петербурге упало на 9 процентов
11:07
Минобрнауки обещало следить за всеми случаями изъятия детей из семьи
10:58
Виктория Нуланд покинет свой пост
10:53
В Бахчисарае ликвидируют ячейку террористов
10:47
Тело сотрудника Росгвардии нашли на базе спецподразделения в Москве
10:40
Госдума определит минимальное расстояние для одиночных пикетов
10:28
Серена Уильямс сразится с Винус Уильямс в финале Australian Open
10:21
Вождение в нетрезвом виде стоило петербуржцу 200 тысяч
10:15
Посол России в Индии скончался в Нью-Дели
10:09
"Квадрат": Снизить кадастровую оценку в Петербурге можно лишь на 15-20%
10:03
Концерт в пользу онкобольных детей пройдет в академии Штиглица
09:57
ВЦИОМ: Больше половины россиян поддержали запрет продажи сигарет родившимся после 2014 года
09:49
СМИ: Партии обсудят с Кириенко кандидатов на президентские выборы 2018 г.
09:33
IKEA решила снизить цены в РФ из-за падения доходов россиян
09:25
Трамп приказал создать «зоны безопасности» в Сирии
09:17
Погранконтроль на внутренних границах пяти стран Шенгена сохранят
09:09
Грабитель в «Армани» отобрал у петербуржца 500 тысяч
09:01
В Петербурге аферист под видом полицейского обвинил старушку в наркоторговле и обобрал ее
08:53
Мадлен Олбрайт заявила о готовности "записаться" в мусульманки в знак протеста против Трампа
08:45
На Софийской прорвало трубу ГВС. В размыв угодили машины
08:37
Травматический пистолет «выдал» автомобильного вора в Петербурге
08:29
Мошенницы выманили полмиллиона у 90-летней петербурженки
08:21
Член Конгресса США поговорила с Асадом в Сирии
08:13
Кадыров раскритиковал министра Васильеву за запрет на хиджабы в школах
08:05
Дефектную трубу на Оптиков починили
02:32
Скорсезе расскажет о христианах в Японии
02:06
Олег Басилашвили поделится с петербуржцами первыми воспоминаниями
01:48
На "Лендоке" покажут авангардное кино под живой джаз
01:30
Фильм-катастрофа Бондарчука выходит в прокат
01:15
LIAF покажет лучшую анимацию со всего света
00:54
В Гётеборге обезвредили бомбу, заложенную в приюте для мигрантов
00:42
Дочь Трампа Тиффани оказалась зарегистрирована на двух избирательных участках
00:26
Путину покажут новый истребитель МиГ
00:17
Dow Jones обновил исторический максимум
00:04
Администрация Трампа подготовила законопроект по созданию безопасных зон в Сирии
25/01
Михаил Пиотровский предложил патриарху найти более мудрое решение по Исаакию
25/01
Трамп предписал выдворять иммигрантов, совершивших преступления
25/01
Азербайджанские бутлегеры лишились склада с водкой на Дороге Жизни
25/01
Мексиканского чиновника застрелили в собственном авто
25/01
МО РФ: "Адмирал Кузнецов" в британских эскорт-услугах не нуждается
25/01
Краснодарские нейрохирурги спасли молодого парня от паралича ног, удалив ему горб
25/01
В США умерла актриса Мэри Тайлер Мур
25/01
В России зафиксирован резкий спад строительства частных домов
25/01
Россия отказалась от этапа Мировой серии по синхронному плаванию
25/01
БК «Спартак» начал выплачивать долги
25/01
Швеция заявила о масштабной кибератаке на министерство обороны
25/01
Apple решила судиться с китайской Qualcomm
25/01
СКА лишил «Спартак» шансов на плей-офф
25/01
Болгария получила техническое правительство
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
26.01.2017 12:22

Смольный хочет сдавать аварийные памятники в аренду за рубль

Сдавать в аренду здания-памятники по ставке 1 рубль за кв. м в год предложил комитет имущественных отношений правительства Петербурга. Льготу предоставят после того, как инвестор отреставрирует объект.

Как рассказали "Фонтанке" 26 января в комитете имущественных отношений, льготная ставка будет предоставляться на весь срок договора аренды. Здания, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, будут предоставлять без торгов. Иначе закон запрещает предоставлять компаниям льготы. Арендатору дадут 2 года на подготовку и согласование проекта реставрации, еще 3 года — на сами работы. Все это время арендная ставка будет исчисляться по общепринятой формуле.

Если за 5 лет инвестор выполнит условия договора, ему установят льготную арендную ставку в 1 рубль за кв. м в год. Законопроект, разработанный КИО, опубликован на сайте ведомства.

Аналогичную программу сдачи в аренду памятников за рубль запустили в Москве в 2012-м году. За 3 года инвесторам передали 14 аварийных зданий. Отличие в том, что в столице договоры с инвесторами заключали по итогам торгов.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
UBU.ru
26.01.2017 11:25

От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей

Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
ЖК «Граффити»
25.01.2017 15:15

В ЖК «Граффити» поселится «Алиса в стране чудес»

Компания «Ойкумена» представила проект детской площадки для второй очереди ЖК «Граффити». Вдохновением стала сказка Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» - все элементы задекорированы под общую стилистику Английского парка.
ЖК Yolkki Village
25.01.2017 11:31

Опубликованы новые фотографии хода строительства ЖК Yolkki Village

Новые фотографии хода строительства уже опубликованы на сайте ЖК Yolkki Village
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге стали больше рожать и разводиться
Комкульт оспорит решение о сносе доски Колчаку
Более 150 мигрантов выдворили из Петербурга в прошлом году
Петербуржцы в 2016-м году стали чаще стричься, но реже мыться
Смольный хочет сдавать аварийные памятники в аренду за рубль
«Фонтанка» за 60 секунд — 25 января
«Метрострою» могут добавить 7,8 млрд рублей на Фрунзенский радиус
С апреля обойти «рамки» в метро Петербурга удастся только с медсправками
Смольный может оспорить решение о снятии доски Колчаку
«Ленэнерго» ждёт погодных неприятностей
Грифоны Банковского моста уберегли от "наездов по понятиям"
Смольный встает на велодорожку
К туркам пришли за деньгами на большой дороге
Как Джамбул отбил газовую атаку
Улица Вилле Песси vs Фиделя Кастро
Тротуары останутся без соли, держитесь
Как Петербург вывернулся из сетки Lifenews
О чем горожане просили грифонов
Как общественный транспорт Петербурга сметали на живую нитку
Чемпионат мира по футболу - без туристов, без митингов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге водитель иномарки преградил дорогу скорой с лежачим пациентом

Чайный гриб Достоевский и другие объекты на минном поле искусства

На Софийской прорвало трубу ГВС. В размыв угодили машины

Путин спел под гитару песню на стихи Войновича

Гоблин (Пучков) не понял инициативы минкульта

кадр из видео канала Ŗх2"

«Лего Зенит Арена»: ваш ребенок поймет, что такое бесполезная трата денег

Новости компаний
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
ЖК «Граффити»
25.01.2017 15:15
В ЖК «Граффити» поселится «Алиса в стране чудес»
Компания «Ойкумена» представила проект детской площадки для второй очереди ЖК «Граффити». Вдохновением стала сказка Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» - все элементы задекорированы под общую стилистику Английского парка.
ЖК Yolkki Village
25.01.2017 11:31
Опубликованы новые фотографии хода строительства ЖК Yolkki Village
Новые фотографии хода строительства уже опубликованы на сайте ЖК Yolkki Village
"Наследие фаберже"
24.01.2017 16:30
Старейший ювелирный завод представит "Наследие Фаберже"
С 27 января по 5 февраля 2017 года пройдет Первый петербургский ювелирный фестиваль, где гости смогут посетить уникальные выставки-экспозиции, лекции экспертов-ювелиров, модные показы, развлекательные программы с конкурсами и призами.
Фото: Андрей Минаев
19.01.2017 13:11
Энергомашбанк подарил ветеранам праздничный концерт
18 января 2017 года в БКЗ «Октябрьский» прошел ежегодный концерт «Ленинградская встреча», посвящен Дню прорыва блокады Ленинграда. В торжественном открытии концерта принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации Санкт-Петербурга Александр Говорунов.
Tele2
19.01.2017 10:57
Петербуржцы провели новогодние праздники в путешествиях
Tele2 подвела итоги пользования услугами мобильной связи в роуминге с 31 декабря по 8 января. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз. Петербуржцы наиболее активно пользовались мобильным интернетом в Эстонии, Финляндии и Таиланде
Tele2
17.01.2017 16:13
Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям
Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
ЖК Yolkki Village
17.01.2017 11:15
В ЖК Yolkki Village протягивают теплотрассу
На объекте ЖК Yolkki Village уже установлена автономная погодорегулируемая котельная. Ее можно увидеть из окон самого удаленного от въезда в жилой комплекс четвертого корпуса первой очереди строительства.
Yolkki Village
13.01.2017 16:46
В ЖК Yolkki Village начали установку дверей в квартиры
Сразу после новогодних праздников в загородном жилом комплексе Yolkki Village начали установку квартирных дверей
ЖК Yolkki Village
12.01.2017 10:21
В 2017 году застройщик обещает сдать первую очередь ЖК Yolkki Village
2016 год стал очень продуктивным для застройщика ЖК Yolkki Village. К декабрю компания вышла на финишную прямую по строительству первой очереди
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.