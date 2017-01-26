Оппозиционер Дадин просит суд перевести его ближе к Москве

Заключенный оппозиционер Ильдар Дадин и его супруга Анастасия Зотова добиваются перевода Дадина из колонии Алтайского края в европейскую часть России. Такую информацию по телефону «Фонтанке» подтвердила 26 января Анастасия Зотова.

Первое заседание Замоскворецкого районного суда по иску Дадина и Зотовой прошло также сегодня, 26 января.

«Сегодня мы запросили у ФСИН документ, который мотивирует перевод Ильдара так далеко от Москвы. Как сказал сегодня представитель ФСИН, этот документ называется «Наряд от 5 декабря 2016 года». Скорее всего, бумагу предоставят 3 февраля – на следующем заседании», – отметила Зотова.

«Есть куча колоний ближе к Москве. И не во всех колониях избивают людей и ломают им рёбра», – добавила супруга оппозиционера.

Напомним, Ильдар Дадин – первый россиянин, осуждённый по статье 212.1 Уголовного кодекса, которая разрешает давать реальные сроки за нарушения на митингах. В ноябре 2016 года Дадин заявил о пытках, которым подвергался в исправительной колонии №7 в карельском городе Сегеже. После этого активист пропал. Только 8 января стало известно, что оппозиционера перевели в исправительную колонию №5 в Алтайском крае. В январе 2017 г. жалобу Дадина рассмотрел Конституционный суд на заседании в Петербурге.