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26.01.2017 12:16

Петростат: Петербуржцы в декабре 2016-го сэкономили на еде, но чаще ходили в рестораны

Продажи продуктов питания в Петербурге в декабре 2016 года сократились на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, до 44,8 млрд рублей, следует из материалов Петростата, опубликованных на сайте ведомства 26 января 2017 года. Напомним, сокращение показателя фиксируется уже шестой месяц подряд. По итогам всего 2016 года продажи продовольствия сократились на 0,2%, до 438,6 млрд рублей.

При этом Петростат зарегистрировал всплеск в сфере общественного питания. Оборот общественного питания в декабре 2016 года достиг 6,1 млрд рублей, что на 10% больше, чем в декабре 2015 года. За весь 2016 год рестораторы заработали 65,3 млрд рублей, что на 9% больше, чем в 2015-м.

Продажи непродовольственной розницы в декабре упали на 3,2% по сравнению с прошлым годом, до 81,1 млрд рублей. Для сравнения: в октябре они выросли на 0,9%, в ноябре на 2,6%. По итогам всего года ретейлеры реализовали товары на 777 млрд рублей, что на 2,2% меньше, чем в 2015-м. Оборот всей розничной торговли в Петербурге в 2016 году упал на 1,5% в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах – до 1,2 трлн рублей. Только в декабре ретейлеры заработали 125,9 млрд рублей, что на 3,7% меньше, чем в декабре 2015 года.


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Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития Tele2. В 2016 году компании удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи
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