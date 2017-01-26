Госструктурам могут запретить обновлять иностранный софт

Минкомсвязи намерено запретить российским госорганам и госкомпаниям не только закупать иностранный софт, но и продлевать лицензии на уже купленный. Об этом 26 января 2017 года пишут "Ведомости" со ссылкой на доклад министра связи Николая Никифорова об импортозамещении софта, подготовленный к сегодняшнему заседанию кабмина.

Сейчас в РФ ограничения в отношении закупок софта не распространяются на обновления. Как сообщается в докладе Никифорова, статистика госзакупок в 2016 году показывает, что госзаказчики активно закупают «работы по созданию новых программных продуктов, основанных на иностранном ПО».

По мнению Никифорова, это ежегодно лишает отечественных разработчиков миллиардных доходов и не дает решить задачи по импортозамещению иностранного софта в России. Минкомсвязи хочет предложить правительству внести законодательные изменения, которые не позволят пользоваться этой лазейкой.

По данным МЭР за 2015 год, бюджетные затраты на приобретение иностранного софта составили 77%, а доля отечественного ПО не превысила 23%. При этом количество контрактов на покупку российского софта выросло в 2015 году более чем вдвое по сравнению с 2014 годом.

Впрочем, несколько источников рассказали "Ведомостям", что доклад Никифорова, не будет представлен на сегодняшнем заседании кабмина.