Госструктурам могут запретить обновлять иностранный софт
Минкомсвязи намерено запретить российским госорганам и госкомпаниям не только закупать иностранный софт, но и продлевать лицензии на уже купленный. Об этом 26 января 2017 года пишут "Ведомости" со ссылкой на доклад министра связи Николая Никифорова об импортозамещении софта, подготовленный к сегодняшнему заседанию кабмина.
Сейчас в РФ ограничения в отношении закупок софта не распространяются на обновления. Как сообщается в докладе Никифорова, статистика госзакупок в 2016 году показывает, что госзаказчики активно закупают «работы по созданию новых программных продуктов, основанных на иностранном ПО».
По мнению Никифорова, это ежегодно лишает отечественных разработчиков миллиардных доходов и не дает решить задачи по импортозамещению иностранного софта в России. Минкомсвязи хочет предложить правительству внести законодательные изменения, которые не позволят пользоваться этой лазейкой.
По данным МЭР за 2015 год, бюджетные затраты на приобретение иностранного софта составили 77%, а доля отечественного ПО не превысила 23%. При этом количество контрактов на покупку российского софта выросло в 2015 году более чем вдвое по сравнению с 2014 годом.
Впрочем, несколько источников рассказали "Ведомостям", что доклад Никифорова, не будет представлен на сегодняшнем заседании кабмина.
Источник: Ведомости
Справка:
Закон об ограничении госзакупок импортного программного обеспечения был принял летом 2015 г., а в ноябре правительство выпустило постановление с подробным объяснением, как будет пополняться и работать реестр отечественного программного обеспечения. Ведет его Минкомсвязи, а заявки на попадание в реестр рассматривает специальный экспертный совет. С 1 января 2016 г. свободные закупки импортного программного обеспечения ограничены списком включенного в реестр софта. Сейчас госорган может купить иностранную программу, лишь если в реестре нет одобренного российского аналога, либо если он не устраивает госзаказчика по конкретным параметрам – и их предстоит перечислить в специальном обосновании.