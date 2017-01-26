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26.01.2017 12:01

ГК «ЦДС» получила разрешение на строительство трех корпусов ЖК «Приневский»

ГК «ЦДС» получила разрешение на строительство трех корпусов ЖК «Приневский»
ЖК «Приневский»

Группа компаний «ЦДС» получила разрешение на строительство трех корпусов в составе ЖК «Приневский». Дома общей площадь 84 тыс. кв. м рассчитаны на 1517 квартир.

Три новых корпуса ЖК «Приневский» будут построены на участке площадью 2,4 га. Первый корпус представляет из себя 24-этажный двухсекционный дом на 460 квартир. Общая площадь объекта составит 25,8 тыс. кв. м. Квартирография включает в себя студии, одно- и двухкомнатные квартиры.

Второй корпус – это пятисекционный дом переменной этажности (от 15 до 24 этажей) площадью 30,4 тыс. кв. В нем расположатся 485 квартир, среди которых студии, одно- и двухкомнатные варианты. Также в данном корпусе предусмотрен встроенно-пристроенный паркинг на 300 машиномест.

Третий корпус – это 24-этажный двухсекционный жилой дом на 572 однокомнатные квартиры. Общая площадь объекта равна 27,5 тыс. кв. м.

В каждом корпусе предусмотрены встроенные коммерческие помещения. В них разместятся магазины и предприятия сферы услуг.

«В настоящий момент ЦДС ведет подготовительные работы, предшествующие выходу на строительную площадку. К возведению новых корпусов компания приступит в ближайшее время. Продажи квартир в этих домах откроются не ранее второй половины 2017 года», – сообщил Дмитрий Сидоренко, начальник отдела продаж ГК «ЦДС».

ЖК «Приневский» — проект комплексного освоения территории в юго-восточной части Невского района Санкт-Петербурга. В состав комплекса общей площадью около 300 тыс. кв. м войдут восемь 24-этажных жилых домов, а также два детских сада на 360 мест, школа на 1375 учащихся и поликлиника, способная принимать одновременно более 400 человек. Также в составе комплекса предусмотрены паркинги общей вместимостью свыше 2000 машиномест.

Справка о ГК «ЦДС»
 


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