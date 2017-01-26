Социологи: В 2016 году 25% россиян поменяли работу или были уволены

В 2016 году четверть россиян сменили работу, причем половина из них сделали это добровольно, остальные были уволены, сообщает 26 января 2017 года исследовательский холдинг «Ромир».

По данным социологов, ситуация на рынке труда осталась такой же кризисной, как в 2015 году. Как и в 2015 году, более двух третей опрошенных, менявших работу, смогли трудоустроиться в срок до полутора месяцев. Тех, кто ищет работу дольше, оказалось столько же, сколько и в 2015-м: 29%.

Однако внутри компаний в 2016 году дела шли лучше по сравнению с 2015 годом: так, тенденция к сокращениям работников или их зарплат пошла на убыль. При этом объем сокращений и скорость убыли доходов все еще выше показателей кризисного 2008 года.

В опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие во всех федеральных округах и всех типах городов.