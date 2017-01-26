Федеральная налоговая служба признала проблемы с регистрацией онлайн-касс

У петербургских предпринимателей есть сложности с регистрацией кассовой техники нового образца, следует из ответа Федеральной налоговой службы на запрос «Фонтанки».

По данным ФНС, по состоянию на 24.01.2017 года в Северной столице заявления поданы примерно на три тысячи онлайн-касс, из них зарегистрировано 1264.

«Разница между поданными заявлениями и количеством зарегистрированной техники объясняется ошибками пользователей при формировании заявлений в электронном виде, в результате чего на одну зарегистрированную ККТ (контрольно-кассовую технику. – Прим. ред.) может приходиться два и более заявления», – говорится в комментарии ведомства, полученном 25 января 2017 года.

При этом случаи сбоев, нестабильной работы системы, не позволявшие осуществлять регистрацию ККТ через личный кабинет, «не носили системного характера и оперативно устранялись», поясняют в ФНС.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что с 1 февраля ФНС прекратит регистрировать кассовую технику старого образца, что станет первым этапом перехода на так называемые онлайн-кассы, который должен окончательно завершиться к 1 июля 2018 года. Однако участники рынка просят отсрочить их внедрение – производители не готовы обеспечивать их необходимым оборудованием в нужном объёме, а ретейлеры не торопятся его внедрять.