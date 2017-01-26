От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей

Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.

Такую философию разделяет и сайт UBU.ru, бесплатно публикующий свежие объявления. В настоящий момент порталом проводится сбор средств для тяжело больных детей. Сроки акции не ограничены, а поучаствовать в ней может каждый пользователь сайта.

Проект, который поддерживает UBU.ru — это благотворительное движение «От сердца к сердцу», направленное на помощь детям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний. Статистика заболеваний сердца по всему миру, и в том числе в России, неутешительная. Многие из заболеваний сердца успешно лечатся — и шанс на выздоровление зависит только от денег.

Принять участие в благотворительной программе UBU.ru просто — это не требует каких-то особенных усилий. Суть заключается в следующем — несмотря на то, что любой посетитель может дать объявление на портале UBU.ru бесплатно, сайт предлагает также и набор платных услуг. Например, поднятие объявления на верхние позиции в поиски, выведение его в ТОП сайта, придание VIP-статуса. Именно из этих денег каждый десятый рубль отчисляется в фонд движения и идет на помощь больным детям. Участники программы не только вносят посильный вклад в благотворительность, но и продвигают собственное объявление — повышая шанс на то, что его заметят как можно быстрее.

Напомним, что сайт UBU.ru — это всероссийская доска бесплатных объявлений. Тематики представлены множеством разделов — от компьютеров и автомобилей до недвижимости и бизнеса. С помощью сайта можно договориться об обмене и просто подарить невостребованные вещи тем, кто в них нуждается.

Хотя на данный момент порталом собрана довольно скромная сумма на благотворительность, для кого-то может стать жизненно важной и она. По мере развития портала размер средств постепенно увеличивается — и каждый из посетителей способен помочь вместе с UBU.ru.