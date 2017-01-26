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26.01.2017 11:09

Производство машин в Петербурге упало на 9 процентов

По итогам 2016 года заводы Hyundai, Nissan и Toyota, работающие на территории Петербурга, выпустили на 9 % меньше машин, чем в 2015. В последний раз рост производства на этих предприятиях наблюдался три года назад.

Аналитики отмечают, что худшим по итогам 2016-го стал декабрь. Падение производства составило 17 процентов. И добавляют, что ждут роста числа выпускаемых в городе машин в 2017-м, причем как минимум на 10 процентов.

Лидером в 2016 году в городе стал завод «Хендэ», «Тойота» и «Ниссан» разделили показатели пополам.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


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«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
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