Производство машин в Петербурге упало на 9 процентов

По итогам 2016 года заводы Hyundai, Nissan и Toyota, работающие на территории Петербурга, выпустили на 9 % меньше машин, чем в 2015. В последний раз рост производства на этих предприятиях наблюдался три года назад.

Аналитики отмечают, что худшим по итогам 2016-го стал декабрь. Падение производства составило 17 процентов. И добавляют, что ждут роста числа выпускаемых в городе машин в 2017-м, причем как минимум на 10 процентов.

Лидером в 2016 году в городе стал завод «Хендэ», «Тойота» и «Ниссан» разделили показатели пополам.

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