Еще
13:01 26.01.2017
Пришлите свою новость!
13:00
В Петербурге стали больше рожать и разводиться
12:53
Евгений Вышенков: Васильева VS Кадыров - перетягивание хиджаба
12:52
Петр Толстой помирился с главой Федерации еврейских общин
12:50
Петростат: Реальные денежные доходы петербуржцев в январе-ноябре упали на 3,1%
12:50
В Петербурге налетчик, едва не убивший хозяина квартиры, получил 10 лет строгого режима
12:46
Комкульт оспорит решение о сносе доски Колчаку
12:45
Более 150 мигрантов выдворили из Петербурга в прошлом году
12:41
В Кремле "ждут разъяснений" по приговору за госизмену из-за СМС
12:35
Песков отказался принимать чью-либо сторону в вопросе о хиджабах в школах
12:27
Петербуржцы в 2016-м году стали чаще стричься, но реже мыться
12:25
В Петербурге водитель иномарки преградил дорогу скорой с лежачим пациентом
12:23
В Петербурге за год было продано 553 элитные квартиры
12:22
Смольный хочет сдавать аварийные памятники в аренду за рубль
12:20
Оппозиционер Дадин просит суд перевести его ближе к Москве
12:17
Стоящие на полосе ограждения стали причиной ДТП на ЗСД
12:16
Петростат: Петербуржцы в декабре 2016-го сэкономили на еде, но чаще ходили в рестораны
12:05
Госструктурам могут запретить обновлять иностранный софт
11:52
Непогода частично обесточила Подпорожье
11:48
Социологи: В 2016 году 25% россиян поменяли работу или были уволены
11:35
Федеральная налоговая служба признала проблемы с регистрацией онлайн-касс
11:14
Продажи среди россиян в Лаппеенранте выросли на треть
11:09
Производство машин в Петербурге упало на 9 процентов
11:07
Минобрнауки обещало следить за всеми случаями изъятия детей из семьи
10:58
Виктория Нуланд покинет свой пост
10:53
В Бахчисарае ликвидируют ячейку террористов
10:47
Тело сотрудника Росгвардии нашли на базе спецподразделения в Москве
10:40
Госдума определит минимальное расстояние для одиночных пикетов
10:28
Серена Уильямс сразится с Винус Уильямс в финале Australian Open
10:21
Вождение в нетрезвом виде стоило петербуржцу 200 тысяч
10:15
Посол России в Индии скончался в Нью-Дели
10:09
"Квадрат": Снизить кадастровую оценку в Петербурге можно лишь на 15-20%
10:03
Концерт в пользу онкобольных детей пройдет в академии Штиглица
09:57
ВЦИОМ: Больше половины россиян поддержали запрет продажи сигарет родившимся после 2014 года
09:49
СМИ: Партии обсудят с Кириенко кандидатов на президентские выборы 2018 г.
09:33
IKEA решила снизить цены в РФ из-за падения доходов россиян
09:25
Трамп приказал создать «зоны безопасности» в Сирии
09:17
Погранконтроль на внутренних границах пяти стран Шенгена сохранят
09:09
Грабитель в «Армани» отобрал у петербуржца 500 тысяч
09:01
В Петербурге аферист под видом полицейского обвинил старушку в наркоторговле и обобрал ее
08:53
Мадлен Олбрайт заявила о готовности "записаться" в мусульманки в знак протеста против Трампа
08:45
На Софийской прорвало трубу ГВС. В размыв угодили машины
08:37
Травматический пистолет «выдал» автомобильного вора в Петербурге
08:29
Мошенницы выманили полмиллиона у 90-летней петербурженки
08:21
Член Конгресса США поговорила с Асадом в Сирии
08:13
Кадыров раскритиковал министра Васильеву за запрет на хиджабы в школах
08:05
Дефектную трубу на Оптиков починили
02:32
Скорсезе расскажет о христианах в Японии
02:06
Олег Басилашвили поделится с петербуржцами первыми воспоминаниями
01:48
На "Лендоке" покажут авангардное кино под живой джаз
01:30
Фильм-катастрофа Бондарчука выходит в прокат
01:15
LIAF покажет лучшую анимацию со всего света
00:54
В Гётеборге обезвредили бомбу, заложенную в приюте для мигрантов
00:42
Дочь Трампа Тиффани оказалась зарегистрирована на двух избирательных участках
00:26
Путину покажут новый истребитель МиГ
00:17
Dow Jones обновил исторический максимум
00:04
Администрация Трампа подготовила законопроект по созданию безопасных зон в Сирии
25/01
Михаил Пиотровский предложил патриарху найти более мудрое решение по Исаакию
25/01
Трамп предписал выдворять иммигрантов, совершивших преступления
25/01
Азербайджанские бутлегеры лишились склада с водкой на Дороге Жизни
25/01
Мексиканского чиновника застрелили в собственном авто
25/01
МО РФ: "Адмирал Кузнецов" в британских эскорт-услугах не нуждается
25/01
Краснодарские нейрохирурги спасли молодого парня от паралича ног, удалив ему горб
25/01
В США умерла актриса Мэри Тайлер Мур
25/01
В России зафиксирован резкий спад строительства частных домов
25/01
Россия отказалась от этапа Мировой серии по синхронному плаванию
25/01
БК «Спартак» начал выплачивать долги
25/01
Швеция заявила о масштабной кибератаке на министерство обороны
25/01
Apple решила судиться с китайской Qualcomm
25/01
СКА лишил «Спартак» шансов на плей-офф
25/01
Болгария получила техническое правительство
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
26.01.2017 11:07

Минобрнауки обещало следить за всеми случаями изъятия детей из семьи

Министерство образования и науки планирует создать специальные мониторинговые группы, которые буду проверять все случаи изъятия детей из семей. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщила замдиректора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Ирина Романова.

По словам Романовой, Минобрнауки поручит создать данные группы всем губернаторам, региональным уполномоченным по правам ребенка и Общественным палатам. Они начнут свою работу с 1 февраля. В их задачи будет входить изучение обоснованности принятых решений об изъятии детей, разработка предложений по изменению процедуры, рассмотрение жалоб, а также оценка профилактической работы с семьями.

Представитель Минобрнауки также раскритиковала существующий механизм изъятия детей из семей, добавляет издание. По ее словам, «нормативно-правовая база», которая закреплена в многочисленных документах, «несовершенна». Она добавила, что в данный момент в министерстве разрабатывают поправки к Семейному кодексу РФ. Романова отметила, что перед департаментом стоит задача «создать такую систему, которая учитывала бы прежде всего интересы семьи и ребенка».

По данным издания, обсуждение процедуры изъятия детей началось после случая с семьей в Зеленограде. Там у семьи Дель изъяли десять детей по подозрению в жестоком обращении. У восьми из них был обнаружен ВИЧ.

Следственный комитет возбудил в отношении главы семейства Михаила Деля уголовное дело по статье «Побои».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что решение об изъятии десятерых детей было поспешным. По ее мнению, для этих действий «не было достаточных оснований».

Следственный комитет также возбудил дело по факту халатности органов опеки Зеленограда. По данным СК, действия органов опеки нанесли «существенный вред законным правам и интересам несовершеннолетних».

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08

Tele2 усилилась на Северо-Западе

Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27

Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48

ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию

Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петр Толстой помирился с главой Федерации еврейских общин
В Кремле "ждут разъяснений" по приговору за госизмену из-за СМС
Песков отказался принимать чью-либо сторону в вопросе о хиджабах в школах
Госструктурам могут запретить обновлять иностранный софт
Минобрнауки обещало следить за всеми случаями изъятия детей из семьи
Виктория Нуланд покинет свой пост
Госдума определит минимальное расстояние для одиночных пикетов
СМИ: Партии обсудят с Кириенко кандидатов на президентские выборы 2018 г.
Болгария получила техническое правительство
Экс-депутат Нотяг получил штраф за нарушение ПДД, находясь в СИЗО
«Роснефть» останется у «Роснефти»
Драка за Исаакий началась с ЗакСа
Большие похороны of American democracy
Казанская покидает команду Полтавченко
Залечь на дно от Путина
Леонид Радзиховский: Путин не переиграл. Он пересидел
Валерий Соловей: Кризис проявится в 2017-м
Соколов: «Международный терроризм – излюбленная строчка в меню всех тиранов»
Невыносимая жестокость Обамы
Зигзаги удачи генерала Романова
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге водитель иномарки преградил дорогу скорой с лежачим пациентом

Чайный гриб Достоевский и другие объекты на минном поле искусства

На Софийской прорвало трубу ГВС. В размыв угодили машины

Путин спел под гитару песню на стихи Войновича

Гоблин (Пучков) не понял инициативы минкульта

кадр из видео канала Ŗх2"

«Лего Зенит Арена»: ваш ребенок поймет, что такое бесполезная трата денег

Новости компаний
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48
ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию
Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
«Salut!»
20.09.2016 17:37
Апартаменты в Петербурге: SALUT - старт продаж нового корпуса
Компания «Союз Инвест Девелопмент» объявляет о старте продаж в новом корпусе 5.2 многофункционального комплекса «Salut!»
INKERI
16.09.2016 15:21
ЮИТ передает ключи от INKERI
ЮИТ приступил к передаче клиентам квартир в домах первой очереди 5-этажного жилого комплекса комфорт-класса INKERI, построенных в исторической части города Пушкин. В введенных в эксплуатацию в начале сентября 9 домах располагается 598 квартир. Свыше 90% из них уже продано.
INKERI
09.09.2016 10:34
ЮИТ сдал первую очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию первую очередь 5-этажного жилого комплекса INKERI в городе Пушкин
ПАО «Сбербанк России»
08.09.2016 16:07
Ипотеку и электронное свидетельство собственности оформят в одном офисе
В июле-августе 2016 года около 200 семей из Северо-Западного региона воспользовались услугой Сбербанка по оформлению электронной регистрации собственности жилья
01.09.2016 13:08
Жители Северо-Западного региона в три раза чаще стали брать кредиты на образование
Клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк стали чаще брать кредиты на образование. За 7 месяцев 2016 года количество выданных кредитов в три раза превысило аналогичный показатель прошлого года.
Angry Birds Activity Park
17.08.2016 18:10
Angry Birds перешли на английский
Последние недели лета в Angry Birds Activity Park действует уникальная программа дневного лагеря – «Английский с Angry Birds»
«Образцовый квартал 2»
17.08.2016 16:57
Стартовали продажи в жилом комплексе «Образцовый квартал 2»
В новом малоэтажном жилом комплексе «Образцовый квартал 2» начались продажи. Только на старте продаж объявлены специальные цены на акционные квартиры
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.