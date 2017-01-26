Минобрнауки обещало следить за всеми случаями изъятия детей из семьи

Министерство образования и науки планирует создать специальные мониторинговые группы, которые буду проверять все случаи изъятия детей из семей. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщила замдиректора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Ирина Романова.

По словам Романовой, Минобрнауки поручит создать данные группы всем губернаторам, региональным уполномоченным по правам ребенка и Общественным палатам. Они начнут свою работу с 1 февраля. В их задачи будет входить изучение обоснованности принятых решений об изъятии детей, разработка предложений по изменению процедуры, рассмотрение жалоб, а также оценка профилактической работы с семьями.

Представитель Минобрнауки также раскритиковала существующий механизм изъятия детей из семей, добавляет издание. По ее словам, «нормативно-правовая база», которая закреплена в многочисленных документах, «несовершенна». Она добавила, что в данный момент в министерстве разрабатывают поправки к Семейному кодексу РФ. Романова отметила, что перед департаментом стоит задача «создать такую систему, которая учитывала бы прежде всего интересы семьи и ребенка».

По данным издания, обсуждение процедуры изъятия детей началось после случая с семьей в Зеленограде. Там у семьи Дель изъяли десять детей по подозрению в жестоком обращении. У восьми из них был обнаружен ВИЧ.

Следственный комитет возбудил в отношении главы семейства Михаила Деля уголовное дело по статье «Побои».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что решение об изъятии десятерых детей было поспешным. По ее мнению, для этих действий «не было достаточных оснований».

Следственный комитет также возбудил дело по факту халатности органов опеки Зеленограда. По данным СК, действия органов опеки нанесли «существенный вред законным правам и интересам несовершеннолетних».