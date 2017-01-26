Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд покинет свой пост, сообщает Associated Press.

Вместе с Нуланд в отставку также уйдет заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди. По данным агентства, 25 января в отставку подали помощники госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд. В день инаугурации Дональда Трампа свой пост также покинул помощник госсекретаря по дипломатической безопасности Грегори Старр.

Виктория Нуланд вступила в должность помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии ​в декабре 2013 года. До этого, с 2011 года, она занимала пост официального представителя Госдепартамента США.

В данный момент обязанности государственного секретаря исполняет Томас Шэннон. Он будет занимать эту должность, пока комитет сената по международным отношениям не утвердит на пост госсекретаря экс-главу ExxonMobil Рекса Тиллерсона.