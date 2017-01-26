В Бахчисарае ликвидируют ячейку террористов

Сотрудники ФСБ проводят в крымском городе Бахчисарай спецоперацию по ликвидации ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России). Об этом сообщил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов, сообщает РИА Новости.

По словам Смирнова, силовики пришли на места жительства подозреваемых и проводят там обыски и досмотры. Он также подчеркнул, что сейчас в Крыму ведется системная борьба с террористическими и экстремистскими организациями.

В среду, 25 января, сотрудники правоохранительных органов задержали членов «Хизб ут-Тахрир» в Татарстане. Они подозреваются в подготовке терактов в регионе. Как рассказал глава Министерства внутренних дел Татарстана Артем Хохорин, главной целью террористических атак был Казанский авиационный завод. Среди задержанных была участница женской ячейки «Хизб ут-Тахрир» и уроженцы из Татарстана, «проживающие в Швеции и пропагандирующие радикальные действия среди русскоязычной аудитории Интернета». В отношении 30 членов группировки было возбуждено 13 уголовных дел, добавил Хохорин.