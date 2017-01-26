Еще
13:02 26.01.2017
Пришлите свою новость!
13:00
В Петербурге стали больше рожать и разводиться
12:53
Евгений Вышенков: Васильева VS Кадыров - перетягивание хиджаба
12:52
Петр Толстой помирился с главой Федерации еврейских общин
12:50
Петростат: Реальные денежные доходы петербуржцев в январе-ноябре упали на 3,1%
12:50
В Петербурге налетчик, едва не убивший хозяина квартиры, получил 10 лет строгого режима
12:46
Комкульт оспорит решение о сносе доски Колчаку
12:45
Более 150 мигрантов выдворили из Петербурга в прошлом году
12:41
В Кремле "ждут разъяснений" по приговору за госизмену из-за СМС
12:35
Песков отказался принимать чью-либо сторону в вопросе о хиджабах в школах
12:27
Петербуржцы в 2016-м году стали чаще стричься, но реже мыться
12:25
В Петербурге водитель иномарки преградил дорогу скорой с лежачим пациентом
12:23
В Петербурге за год было продано 553 элитные квартиры
12:22
Смольный хочет сдавать аварийные памятники в аренду за рубль
12:20
Оппозиционер Дадин просит суд перевести его ближе к Москве
12:17
Стоящие на полосе ограждения стали причиной ДТП на ЗСД
12:16
Петростат: Петербуржцы в декабре 2016-го сэкономили на еде, но чаще ходили в рестораны
12:05
Госструктурам могут запретить обновлять иностранный софт
11:52
Непогода частично обесточила Подпорожье
11:48
Социологи: В 2016 году 25% россиян поменяли работу или были уволены
11:35
Федеральная налоговая служба признала проблемы с регистрацией онлайн-касс
11:14
Продажи среди россиян в Лаппеенранте выросли на треть
11:09
Производство машин в Петербурге упало на 9 процентов
11:07
Минобрнауки обещало следить за всеми случаями изъятия детей из семьи
10:58
Виктория Нуланд покинет свой пост
10:53
В Бахчисарае ликвидируют ячейку террористов
10:47
Тело сотрудника Росгвардии нашли на базе спецподразделения в Москве
10:40
Госдума определит минимальное расстояние для одиночных пикетов
10:28
Серена Уильямс сразится с Винус Уильямс в финале Australian Open
10:21
Вождение в нетрезвом виде стоило петербуржцу 200 тысяч
10:15
Посол России в Индии скончался в Нью-Дели
10:09
"Квадрат": Снизить кадастровую оценку в Петербурге можно лишь на 15-20%
10:03
Концерт в пользу онкобольных детей пройдет в академии Штиглица
09:57
ВЦИОМ: Больше половины россиян поддержали запрет продажи сигарет родившимся после 2014 года
09:49
СМИ: Партии обсудят с Кириенко кандидатов на президентские выборы 2018 г.
09:33
IKEA решила снизить цены в РФ из-за падения доходов россиян
09:25
Трамп приказал создать «зоны безопасности» в Сирии
09:17
Погранконтроль на внутренних границах пяти стран Шенгена сохранят
09:09
Грабитель в «Армани» отобрал у петербуржца 500 тысяч
09:01
В Петербурге аферист под видом полицейского обвинил старушку в наркоторговле и обобрал ее
08:53
Мадлен Олбрайт заявила о готовности "записаться" в мусульманки в знак протеста против Трампа
08:45
На Софийской прорвало трубу ГВС. В размыв угодили машины
08:37
Травматический пистолет «выдал» автомобильного вора в Петербурге
08:29
Мошенницы выманили полмиллиона у 90-летней петербурженки
08:21
Член Конгресса США поговорила с Асадом в Сирии
08:13
Кадыров раскритиковал министра Васильеву за запрет на хиджабы в школах
08:05
Дефектную трубу на Оптиков починили
02:32
Скорсезе расскажет о христианах в Японии
02:06
Олег Басилашвили поделится с петербуржцами первыми воспоминаниями
01:48
На "Лендоке" покажут авангардное кино под живой джаз
01:30
Фильм-катастрофа Бондарчука выходит в прокат
01:15
LIAF покажет лучшую анимацию со всего света
00:54
В Гётеборге обезвредили бомбу, заложенную в приюте для мигрантов
00:42
Дочь Трампа Тиффани оказалась зарегистрирована на двух избирательных участках
00:26
Путину покажут новый истребитель МиГ
00:17
Dow Jones обновил исторический максимум
00:04
Администрация Трампа подготовила законопроект по созданию безопасных зон в Сирии
25/01
Михаил Пиотровский предложил патриарху найти более мудрое решение по Исаакию
25/01
Трамп предписал выдворять иммигрантов, совершивших преступления
25/01
Азербайджанские бутлегеры лишились склада с водкой на Дороге Жизни
25/01
Мексиканского чиновника застрелили в собственном авто
25/01
МО РФ: "Адмирал Кузнецов" в британских эскорт-услугах не нуждается
25/01
Краснодарские нейрохирурги спасли молодого парня от паралича ног, удалив ему горб
25/01
В США умерла актриса Мэри Тайлер Мур
25/01
В России зафиксирован резкий спад строительства частных домов
25/01
Россия отказалась от этапа Мировой серии по синхронному плаванию
25/01
БК «Спартак» начал выплачивать долги
25/01
Швеция заявила о масштабной кибератаке на министерство обороны
25/01
Apple решила судиться с китайской Qualcomm
25/01
СКА лишил «Спартак» шансов на плей-офф
25/01
Болгария получила техническое правительство
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
26.01.2017 10:53

В Бахчисарае ликвидируют ячейку террористов

Сотрудники ФСБ проводят в крымском городе Бахчисарай спецоперацию по ликвидации ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России). Об этом сообщил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов, сообщает РИА Новости.

По словам Смирнова, силовики пришли на места жительства подозреваемых и проводят там обыски и досмотры. Он также подчеркнул, что сейчас в Крыму ведется системная борьба с террористическими и экстремистскими организациями.

В среду, 25 января, сотрудники правоохранительных органов задержали членов «Хизб ут-Тахрир» в Татарстане. Они подозреваются в подготовке терактов в регионе. Как рассказал глава Министерства внутренних дел Татарстана Артем Хохорин, главной целью террористических атак был Казанский авиационный завод. Среди задержанных была участница женской ячейки «Хизб ут-Тахрир» и уроженцы из Татарстана, «проживающие в Швеции и пропагандирующие радикальные действия среди русскоязычной аудитории Интернета». В отношении 30 членов группировки было возбуждено 13 уголовных дел, добавил Хохорин.

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40

Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО

Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге налетчик, едва не убивший хозяина квартиры, получил 10 лет строгого режима
В Петербурге водитель иномарки преградил дорогу скорой с лежачим пациентом
Стоящие на полосе ограждения стали причиной ДТП на ЗСД
Непогода частично обесточила Подпорожье
В Бахчисарае ликвидируют ячейку террористов
Тело сотрудника Росгвардии нашли на базе спецподразделения в Москве
Вождение в нетрезвом виде стоило петербуржцу 200 тысяч
Грабитель в «Армани» отобрал у петербуржца 500 тысяч
В Петербурге аферист под видом полицейского обвинил старушку в наркоторговле и обобрал ее
Травматический пистолет «выдал» автомобильного вора в Петербурге
Полиция клерикальным доносам верит на слово
В смерти пассажира “Везет” виноват врач
Как выжить жильцов из Дома Трезини
Газовый след «Красного Бора»
Секс-диссидентство Павленского
Заплати полиции и бери такси в Пулково
Оганесян сел до победного
Югенд с Невского района
Пропаганда Кришны полицейским методом
Последние слова капитана: Доброе утро, Усть-Луга
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге водитель иномарки преградил дорогу скорой с лежачим пациентом

Чайный гриб Достоевский и другие объекты на минном поле искусства

На Софийской прорвало трубу ГВС. В размыв угодили машины

Путин спел под гитару песню на стихи Войновича

Гоблин (Пучков) не понял инициативы минкульта

кадр из видео канала Ŗх2"

«Лего Зенит Арена»: ваш ребенок поймет, что такое бесполезная трата денег

Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.