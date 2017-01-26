Тело сотрудника Росгвардии нашли на базе спецподразделения в Москве

Тело старшего лейтенанта Росгвардии было обнаружено на базе специального подразделения в столичном районе Строгино, сообщили в правоохранительных органах Москвы, передает ТАСС.

Сообщается, что старший лейтенант Росгвардии получил табельный пистолет Макарова при заступлении на дежурство, после чего зашел в помещение вентиляционной камеры и совершил выстрел.

В данный момент на месте работает следственная группа, которая устанавливает причину произошедшего.