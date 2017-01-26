Госдума определит минимальное расстояние для одиночных пикетов

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров разработал поправки в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в соответствии с которыми минимально допустимое расстояние между пикетирующими должно будет составлять не менее 100 метров, передает RT.

«Мы постоянно слышим о том, что пикетчика забрали в отделение без всяких оснований. Никто не говорит, что рядом с ним стояли еще 20 человек, которые, зная нехитрые положения этой статьи закона, думают, что можно издеваться над правоохранительными органами», — сказал он.

По словам Федорова, подготовленные им дополнения смогут разрешить и ситуации обратного характера, когда сотрудник правоохранительных органов необоснованно задерживает пикетирующего, опасаясь провокации.