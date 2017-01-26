Серена Уильямс сразится с Винус Уильямс в финале Australian Open

Американка Серена Уильямс вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, где встретится со своей старшей сестрой Винус Уильямс.

В полуфинале вторая ракетка турнира Серена Уильямс в четверг, 26 января, победила хорватку Мирьяну Лучич-Барони со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался 50 минут.

Счет личных встреч сестер Уильямс – 16-11 в пользу Серены. В последний раз они играли друг с другом в финале турнира серии Большого шлема в 2009 году на Уимблдоне. Тогда победу праздновала Серена со счетом 7:6 (7:3), 6:2.

Серена Уильямс шесть раз побеждала на Открытом чемпионате Австралии, последний – в 2015 году. Для Винус лучшим достижением на Australian Open стал выход в финал в 2003 году.