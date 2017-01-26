Вождение в нетрезвом виде стоило петербуржцу 200 тысяч

Уголовное дело и штраф в 200 тысяч рублей — таков результат повторного нахождения за рулем в нетрезвом виде. Петербургский водитель попался пьяным, отбывая еще первый срок без прав.

Оплатить квитанции мужчину вынудили петербургские приставы, которые и рассказали о случившемся 26 января «Водителю Петербурга». Подробности читайте здесь.

Напомним, что в январе 2017 г. к уголовному штрафу в том же размере приговорили жительницу Петербурга. Автоледи умудрилась оказаться в машине подшофе спустя всего несколько месяцев после первого нарушения.