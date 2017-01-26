Посол России в Индии скончался в Нью-Дели

Посол России в Индии Александр Кадакин скончался в Нью-Дели на 68 году жизни в результате болезни, сообщили в посольстве РФ в Индии.

"Посольство РФ в республике Индия с глубоким прискорбием извещает, что 26 января после непродолжительной болезни в одной из центральных больниц Нью-Дели скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Индии А.М. Кадакин. На посту главы российской дипломатической миссии он работал с ноября 2009 года. Вся дипломатическая карьера А.М. Кадакина с 1971 года была тесно связана с развитием российско-индийских отношений", — сообщили в посольстве.

Александр Кадакин родился 22 июля 1949 года в Кишиневе. В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, тогда же приступил к дипломатической службе, начав работу в посольстве СССР в Индии. В 1978-1989 годах работал в центральном аппарате МИД, а в 1989 вернулся в Индию в качестве советника-посланника.

В 1992-1997 годах возглавлял российскую дипмиссию в Непале, в 1997-1999 годах был директором Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ. В 1999-2004 годах Кадакин провел первую командировку в качества посла РФ в Индии. В 2004-2005 годах – посол по особым поручениям МИД, а с 2005 года по 2009 год был послом России в Швеции. В октябре 2009 года был вновь назначен послом в Индии.

Являлся академиком Российской академии естественных наук, владел английским, хинди, румынским, урду, французским языками.