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Общество
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26.01.2017 09:57

ВЦИОМ: Больше половины россиян поддержали запрет продажи сигарет родившимся после 2014 года

Более 60% россиян высказались в поддержку идеи Минздрава полностью запретить продажу сигарет людям, родившимся после 2014 года, предложение нашло поддержку даже среди более чем половины курильщиков, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийский опрос был проведен 20-22 января среди 1,8 тысячи респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

По данным социологов, более половины респондентов (54%) не увидели изменений в целом по уровню потребления табака в России с 2013 года, когда был введен ряд мер против курения, в том числе запрет на курение в общественных местах, запрет рекламы табака, повышение цен на сигареты. Треть опрошенных (33%) отметили уменьшение числа курильщиков за это время, а 10%, напротив, сказали, что доля курящих в стране увеличилась.

"На этом фоне инициатива по введению полного запрета на продажу сигарет лицам, родившимся после 2014 года, получает широкую поддержку в обществе: за высказывались 61% опрошенных россиян, причем даже в группах курильщиков эта доля варьируется от 51 до 59%", — говорится в материалах опроса, опубликованных 26 января.

Чуть более трети респондентов (36%) эту инициативу Минздрава не поддержали; против высказались, в том числе, 41% мужчин, 44% респондентов в возрасте 35-44 лет, 43% опрошенных предпенсионного возраста и 44% москвичей и петербуржцев, уточнили во ВЦИОМ.

"Меры по ограничению потребления табака, предпринимаемые государством начиная с 2013 года, дали эффект: количество курильщиков сократилось на 10 процентных пунктов", — отметил эксперт ВЦИОМ Кирилл Родин, комментируя данные опроса. Благодаря предпринятым мерам, снижение доли курильщиков будет, по его словам, происходить и дальше, но с замедляющейся динамикой.

"И если мы хотим нового решительного снижения числа курильщиков, необходим новый пакет радикальных мер, одной из которых и стало предложение Минздрава запретить продажу табака всем родившимся после 2014 года. Это предложение, несмотря на свою необычность, сходу получило поддержку больше половины россиян, включая самих курильщиков", — отметил эксперт.

Идея подобного ограничения продажи сигарет содержится в проекте антитабачной концепции до 2022 года, Минздрав в начале января сообщил еще о ряде мер, предусмотренных этим проектом. В частности, предполагается приравнять электронные сигареты к обычным и расширить перечень мест, где будет запрещено курение.

Пресс-служба Минюста РФ 20 января сообщила, что предложенный Минздравом запрет на продажу сигарет родившимся после 2015 года россиянам противоречит Конституции и Гражданскому кодексу.

 

Источник: РИА Новости


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