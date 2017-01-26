СМИ: Партии обсудят с Кириенко кандидатов на президентские выборы 2018 г.

Лидеры КПРФ и «Справедливой России» готовятся обсудить с первым замглавы кремлевской администрации Сергеем Кириенко кандидатуры, которые будут представлять партии на президентских выборах 2018 г.

Об этом сообщает РБК.

«Нам все обещают, что эта встреча [с Кириенко] будет, но пока мы ждем», – рассказал один из собеседников портала, близкий к «Справедливой России».

Партия собирается участвовать в выборах, сообщил первый зампред фракции в Госдуме и главный политтехнолог СР Александр Бурков. Пока не принято решение по кандидатуре. Возможно, это будет лидер партии Сергей Миронов, у которого, по словам Буркова, есть и опыт, и готовность. Сам Бурков, по словам источников, тоже мог бы представлять партию. Близкий к Кремлю собеседник не исключил, что его участие было бы интереснее с точки зрения повышения интереса к выборам из-за низких рейтингов Миронова.

Высокая явка на президентских выборах является для Кремля принципиальной. Победа основного кандидата желательна при явке в 70% и с аналогичным результатом, пересказывали слова Кириенко участники семинара для региональных вице-губернаторов.

Под вопросом пока и выдвижение в кандидаты лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Эксперты не исключают, что он может уступить дорогу более молодым кандидатам. Не исключено, что партия и вовсе откажется от выдвижения. Источник, близкий к руководству партии, полагает, что Зюганов все же примет участие в выборах. Близкий к Кремлю собеседник уточняет, что и это решение будет принято по итогам консультаций с Кириенко. Администрация президента якобы не против участия Зюганова.

Выдвижение лидера ЛДПР Владимира Жириновского сомнению не подлежит, говорят источники, близкие как к партии, так и к Кремлю. Сам Жириновский уже анонсировал свое выдвижение на сайте ЛДПР.