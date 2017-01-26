Еще
10:44 26.01.2017
Пришлите свою новость!
10:28
Серена Уильямс сразится с Винус Уильямс в финале Australian Open
10:21
Вождение в нетрезвом виде стоило петербуржцу 200 тысяч
10:15
Посол России в Индии скончался в Нью-Дели
10:09
"Квадрат": Снизить кадастровую оценку в Петербурге можно лишь на 15-20%
10:03
Концерт в пользу онкобольных детей пройдет в академии Штиглица
09:57
ВЦИОМ: Больше половины россиян поддержали запрет продажи сигарет родившимся после 2014 года
09:49
СМИ: Партии обсудят с Кириенко кандидатов на президентские выборы 2018 г.
09:33
IKEA решила снизить цены в РФ из-за падения доходов россиян
09:25
Трамп приказал создать «зоны безопасности» в Сирии
09:17
Погранконтроль на внутренних границах пяти стран Шенгена сохранят
09:09
Грабитель в «Армани» отобрал у петербуржца 500 тысяч
09:01
В Петербурге аферист под видом полицейского обвинил старушку в наркоторговле и обобрал ее
08:53
Мадлен Олбрайт заявила о готовности "записаться" в мусульманки в знак протеста против Трампа
08:45
На Софийской прорвало трубу ГВС. В размыв угодили машины
08:37
Травматический пистолет «выдал» автомобильного вора в Петербурге
08:29
Мошенницы выманили полмиллиона у 90-летней петербурженки
08:21
Член Конгресса США поговорила с Асадом в Сирии
08:13
Кадыров раскритиковал министра Васильеву за запрет на хиджабы в школах
08:05
Дефектную трубу на Оптиков починили
02:32
Скорсезе расскажет о христианах в Японии
02:06
Олег Басилашвили поделится с петербуржцами первыми воспоминаниями
01:48
На “Лендоке” покажут авангардное кино под живой джаз
01:30
Фильм-катастрофа Бондарчука выходит в прокат
01:15
LIAF покажет лучшую анимацию со всего света
00:54
В Гётеборге обезвредили бомбу, заложенную в приюте для мигрантов
00:42
Дочь Трампа Тиффани оказалась зарегистрирована на двух избирательных участках
00:26
Путину покажут новый истребитель МиГ
00:17
Dow Jones обновил исторический максимум
00:04
Администрация Трампа подготовила законопроект по созданию безопасных зон в Сирии
25/01
Михаил Пиотровский предложил патриарху найти более мудрое решение по Исаакию
25/01
Трамп предписал выдворять иммигрантов, совершивших преступления
25/01
Азербайджанские бутлегеры лишились склада с водкой на Дороге Жизни
25/01
Мексиканского чиновника застрелили в собственном авто
25/01
МО РФ: "Адмирал Кузнецов" в британских экскорт-услугах не нуждается
25/01
Краснодарские нейрохирурги спасли молодого парня от паралича ног, удалив ему горб
25/01
В США умерла актриса Мэри Тайлер Мур
25/01
В России зафиксирован резкий спад строительства частных домов
25/01
Россия отказалась от этапа Мировой серии по синхронному плаванию
25/01
БК «Спартак» начал выплачивать долги
25/01
Швеция заявила о масштабной кибератаке на министерство обороны
25/01
Apple решила судиться с китайской Qualcomm
25/01
СКА лишил «Спартак» шансов на плей-офф
25/01
Болгария получила техническое правительство
25/01
Нефть снижается
25/01
Трамп велел построить стену на мексиканской границе
25/01
Госдума хочет изменить порядок налогообложения участков, выделенных под жилищное строительство
25/01
Адвокат Легкова сообщил об отрицательных допинг-пробах лыжника, взятых на Олимпиаде в Сочи
25/01
Названы главные кандидаты на пост нового главы ВОЗ
25/01
В Лиссабоне паром с пассажирами врезался в причал
25/01
Суд приостановил строительство дороги к «Крестам-2» за 4 млрд рублей
25/01
Министр обороны Великобритании назвал «Адмирала Кузнецова» кораблем позора
25/01
Вырицких инвалидов послали под поезд
25/01
Александр Кержаков написал автобиографию
25/01
ЦБ РФ с февраля начнет проводить валютные интервенции на внутреннем рынке
25/01
В арбитраж Петербурга подан иск о банкротстве генподрядчика СИЗО «Кресты-2"
25/01
Адвокат: Квартиру семьи в Зеленограде, где изъяли 10 детей, обыскали
25/01
Финляндия будет бороться за "гигафабрику" Tesla
25/01
Росздравнадзор остановил продажу небезопасного женского контрацептива
25/01
Экс-депутат Нотяг получил штраф за нарушение ПДД, находясь в СИЗО
25/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 25 января
25/01
Суд арестовал землю шансонье Новикова
25/01
Во Франции началось расследование в отношении жены Фийона
25/01
Женский теннисный турнир ограничит движение в Петербурге
25/01
СМИ: Халк может вернуться в «Зенит»
25/01
Муниципалитет “Черная речка” заподозрили в двойной оплате помещения
25/01
На Комендантском с 9-го этажа выпала 18-летняя девушка
25/01
На Просвещения аварийная бригада "Водоканала" остановила течь из трубы
25/01
Активисты «Гринпис» захватили башенный кран в Вашингтоне
25/01
В Никольском закрыт садик, где заболело около 200 детей
25/01
«Метрострою» могут добавить 7,8 млрд рублей на Фрунзенский радиус
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
26.01.2017 09:49

СМИ: Партии обсудят с Кириенко кандидатов на президентские выборы 2018 г.

Лидеры КПРФ и «Справедливой России» готовятся обсудить с первым замглавы кремлевской администрации Сергеем Кириенко кандидатуры, которые будут представлять партии на президентских выборах 2018 г.

Об этом сообщает РБК.

«Нам все обещают, что эта встреча [с Кириенко] будет, но пока мы ждем», – рассказал один из собеседников портала, близкий к «Справедливой России».

Партия собирается участвовать в выборах, сообщил первый зампред фракции в Госдуме и главный политтехнолог СР Александр Бурков. Пока не принято решение по кандидатуре. Возможно, это будет лидер партии Сергей Миронов, у которого, по словам Буркова, есть и опыт, и готовность. Сам Бурков, по словам источников, тоже мог бы представлять партию. Близкий к Кремлю собеседник не исключил, что его участие было бы интереснее с точки зрения повышения интереса к выборам из-за низких рейтингов Миронова.

Высокая явка на президентских выборах является для Кремля принципиальной. Победа основного кандидата желательна при явке в 70% и с аналогичным результатом, пересказывали слова Кириенко участники семинара для региональных вице-губернаторов.

Под вопросом пока и выдвижение в кандидаты лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Эксперты не исключают, что он может уступить дорогу более молодым кандидатам. Не исключено, что партия и вовсе откажется от выдвижения. Источник, близкий к руководству партии, полагает, что Зюганов все же примет участие в выборах. Близкий к Кремлю собеседник уточняет, что и это решение будет принято по итогам консультаций с Кириенко. Администрация президента якобы не против участия Зюганова.
Выдвижение лидера ЛДПР Владимира Жириновского сомнению не подлежит, говорят источники, близкие как к партии, так и к Кремлю. Сам Жириновский уже анонсировал свое выдвижение на сайте ЛДПР.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08

Tele2 усилилась на Северо-Западе

Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27

Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48

ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию

Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Партии обсудят с Кириенко кандидатов на президентские выборы 2018 г.
Болгария получила техническое правительство
Экс-депутат Нотяг получил штраф за нарушение ПДД, находясь в СИЗО
Во Франции началось расследование в отношении жены Фийона
Муниципалитет “Черная речка” заподозрили в двойной оплате помещения
Активисты «Гринпис» захватили башенный кран в Вашингтоне
Сечин попросил "отстать" журналиста, спросившего о том, почему он ездит с мигалкой
КС опубликовал новое особое мнение по делу «ЮКОСа»
Путин спел под гитару песню на стихи Войновича
Максим Шевченко: Наезд на Толстого - это угроза произраильского лобби
«Роснефть» останется у «Роснефти»
Драка за Исаакий началась с ЗакСа
Большие похороны of American democracy
Казанская покидает команду Полтавченко
Залечь на дно от Путина
Леонид Радзиховский: Путин не переиграл. Он пересидел
Валерий Соловей: Кризис проявится в 2017-м
Соколов: «Международный терроризм – излюбленная строчка в меню всех тиранов»
Невыносимая жестокость Обамы
Зигзаги удачи генерала Романова
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Софийской прорвало трубу ГВС. В размыв угодили машины

Путин спел под гитару песню на стихи Войновича

Гоблин (Пучков) не понял инициативы минкульта

кадр из видео канала Ŗх2"

«Лего Зенит Арена»: ваш ребенок поймет, что такое бесполезная трата денег

Невзоров о заявлении Толстого, православии и антисемитизме

Александр Таран/Итерпресс

Викторина: Обожаю эскимо - лезет в рот оно само!

Новости компаний
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48
ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию
Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
«Salut!»
20.09.2016 17:37
Апартаменты в Петербурге: SALUT - старт продаж нового корпуса
Компания «Союз Инвест Девелопмент» объявляет о старте продаж в новом корпусе 5.2 многофункционального комплекса «Salut!»
INKERI
16.09.2016 15:21
ЮИТ передает ключи от INKERI
ЮИТ приступил к передаче клиентам квартир в домах первой очереди 5-этажного жилого комплекса комфорт-класса INKERI, построенных в исторической части города Пушкин. В введенных в эксплуатацию в начале сентября 9 домах располагается 598 квартир. Свыше 90% из них уже продано.
INKERI
09.09.2016 10:34
ЮИТ сдал первую очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию первую очередь 5-этажного жилого комплекса INKERI в городе Пушкин
ПАО «Сбербанк России»
08.09.2016 16:07
Ипотеку и электронное свидетельство собственности оформят в одном офисе
В июле-августе 2016 года около 200 семей из Северо-Западного региона воспользовались услугой Сбербанка по оформлению электронной регистрации собственности жилья
01.09.2016 13:08
Жители Северо-Западного региона в три раза чаще стали брать кредиты на образование
Клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк стали чаще брать кредиты на образование. За 7 месяцев 2016 года количество выданных кредитов в три раза превысило аналогичный показатель прошлого года.
Angry Birds Activity Park
17.08.2016 18:10
Angry Birds перешли на английский
Последние недели лета в Angry Birds Activity Park действует уникальная программа дневного лагеря – «Английский с Angry Birds»
«Образцовый квартал 2»
17.08.2016 16:57
Стартовали продажи в жилом комплексе «Образцовый квартал 2»
В новом малоэтажном жилом комплексе «Образцовый квартал 2» начались продажи. Только на старте продаж объявлены специальные цены на акционные квартиры
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.