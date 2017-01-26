IKEA решила снизить цены в РФ из-за падения доходов россиян

Компания IKEA сегодня, 26 января, намерена объявить о снижении цен на 15–20% на 1,8 тысячи видов товара (20% ассортимента ретейлера), на некоторые товары цена снизится на 40%.

Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора сети в России Вальтера Каднара. По словам бизнесмена, одна из причин такого шага - снижение доходов российских потребителей.

Отмечается, что значительная доля сниженных цен придется на кухни и гардеробы, так как осенью ожидается запуск пятой мебельной фабрики IKEA в России, и именно эти товары будут производиться на предприятии. Кроме того, последний год рубль был довольно стабилен относительно других валют, это один из факторов, который позволил снизить цены, но ключевым стало производство.

Каднар не смог уточнить, сколько составила инфляция на ассортимент IKEA за последние два года. Он утверждает, что в результате объявленной программы в ряде случаев цены будут ниже докризисных.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году в Швеции. Группе на конец августа 2016 года принадлежит 340 магазинов в 28 странах мира.