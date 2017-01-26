Трамп приказал создать «зоны безопасности» в Сирии
Президент США Дональд Трамп собирается создать «безопасные зоны» для гражданских лиц в Сирии.
Об этом 26 января сообщает Reuters со ссылкой на документы.
По данным агентства, проект подписанного указа предписывает Пентагону и Госдепартаменту США создать план по обеспечению безопасности гражданских лиц.
«Поручается в течение 90 дней с сегодняшнего дня разработать план с целью обеспечения безопасных районов в Сирии и в окружающих регионах, где сирийские граждане, изгнанные со своей родины, могут дождаться мирного урегулирования»,— отмечается в проекте приказа.
Напомним, ранее Дональд Трамп подписал указы об укреплении безопасности границ своей страны и ужесточении иммиграционной политики.
Источник: "Коммерсантъ"