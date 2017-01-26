Грабитель в «Армани» отобрал у петербуржца 500 тысяч

Петербуржец лишился крупной суммы денег, натолкнувшись на грабителя с подбитым глазом и в куртке «Армани» в Приморском районе. Молодой человек после нападения попал в больницу.

Как стало известно «Фонтанке», злоумышленник подкараулил 25-летнего петербуржца между домом №20 на проспекте Сизова и домом №3 по улице Маршала Новикова в половине пятого вечера 25 января. Грабитель набросился на молодого человека, ударил его по голове и отобрал кожаную сумку, в которой были только что полученные в банкомате 500 тысяч рублей и банковские карты. Преступник сбежал, а его оглушенную жертву увезла скорая.

Потерпевший описал нападавшего как мужчину лет 30 на вид, с гематомой под глазом, одетого в ветровку «Армани» и спортивные брюки. Обстоятельства произошедшего выясняются.