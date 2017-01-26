Концерт в пользу онкобольных детей пройдет в академии Штиглица

Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь людям с онкологическими заболеваниями, 17 февраля в седьмой раз проведет благотворительный концерт классической музыки, посвященный Международному дню детей, больных раком.

В фонде отметили, что в этом году концерт пройдет в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица (Соляной переулок, 13), а не в Петрикирхе, как это было ранее.

На концерте в исполнении SYNERGY ORCHESTRA и солистов Владимира Розанова (баян) и Симеона Гуревича (скрипка) прозвучит музыка Иоганна Себастьяна Баха, Генриха Бибера, Петра Чайковского, Ришара Гальяно и других классических и современных композиторов. Как всегда, слушателей ждет премьера – название пьесы музыканты решили не раскрывать до самого концерта.

«Synergy Orchestra раздвигает границы самого понятия концерт академической музыки. В прошлом году по залу бродили феи, стихи соединялись с музыкой, шелковые ленты, протянутые по залу в финале, стали символом соединения. В этом году музыканты, актеры, танцоры и зрители станут создателями и участниками необычного музыкально-театрального действа. Невероятной красоты зал академии им. Штиглица с его поразительной акустикой объединит и усилит впечатления и создаст особую атмосферу. Такого вы еще не видели и не слышали И сможете увидеть и услышать лишь однажды – 17 февраля 2017 года. Не пропустите», – сказал Илья Тен, художественный руководитель SYNERGY ORCHESTRA.

В концерте также примут участие актриса театра им. В.Комиссаржевской Кристина Кузьмина и артисты балета Liliya Burdinskaya Dance Company.

Собранные на концерте средства будут потрачены на оплату самых экстренных счетов. Полный отчет о расходовании средств будет опубликован на сайте фонда AdVita и в официальных группах фонда в социальных сетях.

Cейчас в экстренном сборе на лекарства, обследования, поиск донора в зарубежном регистре доноров костного мозга, социальной и волонтерской поддержке нуждаются 50 детей – подопечных фонда AdVita, и новые обращения фонд получает ежедневно. Истории подопечных вы можете прочитать на сайте www.advita.ru.