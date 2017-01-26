Еще
10:45 26.01.2017
Пришлите свою новость!
10:28
Серена Уильямс сразится с Винус Уильямс в финале Australian Open
10:21
Вождение в нетрезвом виде стоило петербуржцу 200 тысяч
10:15
Посол России в Индии скончался в Нью-Дели
10:09
"Квадрат": Снизить кадастровую оценку в Петербурге можно лишь на 15-20%
10:03
Концерт в пользу онкобольных детей пройдет в академии Штиглица
09:57
ВЦИОМ: Больше половины россиян поддержали запрет продажи сигарет родившимся после 2014 года
09:49
СМИ: Партии обсудят с Кириенко кандидатов на президентские выборы 2018 г.
09:33
IKEA решила снизить цены в РФ из-за падения доходов россиян
09:25
Трамп приказал создать «зоны безопасности» в Сирии
09:17
Погранконтроль на внутренних границах пяти стран Шенгена сохранят
09:09
Грабитель в «Армани» отобрал у петербуржца 500 тысяч
09:01
В Петербурге аферист под видом полицейского обвинил старушку в наркоторговле и обобрал ее
08:53
Мадлен Олбрайт заявила о готовности "записаться" в мусульманки в знак протеста против Трампа
08:45
На Софийской прорвало трубу ГВС. В размыв угодили машины
08:37
Травматический пистолет «выдал» автомобильного вора в Петербурге
08:29
Мошенницы выманили полмиллиона у 90-летней петербурженки
08:21
Член Конгресса США поговорила с Асадом в Сирии
08:13
Кадыров раскритиковал министра Васильеву за запрет на хиджабы в школах
08:05
Дефектную трубу на Оптиков починили
02:32
Скорсезе расскажет о христианах в Японии
02:06
Олег Басилашвили поделится с петербуржцами первыми воспоминаниями
01:48
На “Лендоке” покажут авангардное кино под живой джаз
01:30
Фильм-катастрофа Бондарчука выходит в прокат
01:15
LIAF покажет лучшую анимацию со всего света
00:54
В Гётеборге обезвредили бомбу, заложенную в приюте для мигрантов
00:42
Дочь Трампа Тиффани оказалась зарегистрирована на двух избирательных участках
00:26
Путину покажут новый истребитель МиГ
00:17
Dow Jones обновил исторический максимум
00:04
Администрация Трампа подготовила законопроект по созданию безопасных зон в Сирии
25/01
Михаил Пиотровский предложил патриарху найти более мудрое решение по Исаакию
25/01
Трамп предписал выдворять иммигрантов, совершивших преступления
25/01
Азербайджанские бутлегеры лишились склада с водкой на Дороге Жизни
25/01
Мексиканского чиновника застрелили в собственном авто
25/01
МО РФ: "Адмирал Кузнецов" в британских экскорт-услугах не нуждается
25/01
Краснодарские нейрохирурги спасли молодого парня от паралича ног, удалив ему горб
25/01
В США умерла актриса Мэри Тайлер Мур
25/01
В России зафиксирован резкий спад строительства частных домов
25/01
Россия отказалась от этапа Мировой серии по синхронному плаванию
25/01
БК «Спартак» начал выплачивать долги
25/01
Швеция заявила о масштабной кибератаке на министерство обороны
25/01
Apple решила судиться с китайской Qualcomm
25/01
СКА лишил «Спартак» шансов на плей-офф
25/01
Болгария получила техническое правительство
25/01
Нефть снижается
25/01
Трамп велел построить стену на мексиканской границе
25/01
Госдума хочет изменить порядок налогообложения участков, выделенных под жилищное строительство
25/01
Адвокат Легкова сообщил об отрицательных допинг-пробах лыжника, взятых на Олимпиаде в Сочи
25/01
Названы главные кандидаты на пост нового главы ВОЗ
25/01
В Лиссабоне паром с пассажирами врезался в причал
25/01
Суд приостановил строительство дороги к «Крестам-2» за 4 млрд рублей
25/01
Министр обороны Великобритании назвал «Адмирала Кузнецова» кораблем позора
25/01
Вырицких инвалидов послали под поезд
25/01
Александр Кержаков написал автобиографию
25/01
ЦБ РФ с февраля начнет проводить валютные интервенции на внутреннем рынке
25/01
В арбитраж Петербурга подан иск о банкротстве генподрядчика СИЗО «Кресты-2"
25/01
Адвокат: Квартиру семьи в Зеленограде, где изъяли 10 детей, обыскали
25/01
Финляндия будет бороться за "гигафабрику" Tesla
25/01
Росздравнадзор остановил продажу небезопасного женского контрацептива
25/01
Экс-депутат Нотяг получил штраф за нарушение ПДД, находясь в СИЗО
25/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 25 января
25/01
Суд арестовал землю шансонье Новикова
25/01
Во Франции началось расследование в отношении жены Фийона
25/01
Женский теннисный турнир ограничит движение в Петербурге
25/01
СМИ: Халк может вернуться в «Зенит»
25/01
Муниципалитет “Черная речка” заподозрили в двойной оплате помещения
25/01
На Комендантском с 9-го этажа выпала 18-летняя девушка
25/01
На Просвещения аварийная бригада "Водоканала" остановила течь из трубы
25/01
Активисты «Гринпис» захватили башенный кран в Вашингтоне
25/01
В Никольском закрыт садик, где заболело около 200 детей
25/01
«Метрострою» могут добавить 7,8 млрд рублей на Фрунзенский радиус
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
26.01.2017 10:03

Концерт в пользу онкобольных детей пройдет в академии Штиглица

Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь людям с онкологическими заболеваниями, 17 февраля в седьмой раз проведет благотворительный концерт классической музыки, посвященный Международному дню детей, больных раком.

В фонде отметили, что в этом году концерт пройдет в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица (Соляной переулок, 13), а не в Петрикирхе, как это было ранее.

На концерте в исполнении SYNERGY ORCHESTRA и солистов Владимира Розанова (баян) и Симеона Гуревича (скрипка) прозвучит музыка Иоганна Себастьяна Баха, Генриха Бибера, Петра Чайковского, Ришара Гальяно и других классических и современных композиторов. Как всегда, слушателей ждет премьера – название пьесы музыканты решили не раскрывать до самого концерта.

«Synergy Orchestra раздвигает границы самого понятия концерт академической музыки. В прошлом году по залу бродили феи, стихи соединялись с музыкой, шелковые ленты, протянутые по залу в финале, стали символом соединения. В этом году музыканты, актеры, танцоры и зрители станут создателями и участниками необычного музыкально-театрального действа. Невероятной красоты зал академии им. Штиглица с его поразительной акустикой объединит и усилит впечатления и создаст особую атмосферу. Такого вы еще не видели и не слышали И сможете увидеть и услышать лишь однажды – 17 февраля 2017 года. Не пропустите», – сказал Илья Тен, художественный руководитель SYNERGY ORCHESTRA.

В концерте также примут участие актриса театра им. В.Комиссаржевской Кристина Кузьмина и артисты балета Liliya Burdinskaya Dance Company.

Собранные на концерте средства будут потрачены на оплату самых экстренных счетов. Полный отчет о расходовании средств будет опубликован на сайте фонда AdVita и в официальных группах фонда в социальных сетях.

Cейчас в экстренном сборе на лекарства, обследования, поиск донора в зарубежном регистре доноров костного мозга, социальной и волонтерской поддержке нуждаются 50 детей – подопечных фонда AdVita, и новые обращения фонд получает ежедневно. Истории подопечных вы можете прочитать на сайте www.advita.ru.

Справка:

15 февраля – Международный день детей, больных раком (International Childhood Cancer Day). Он был учрежден в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации организаций родителей детей, больных раком (ICCCPO), чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме. Его девиз: «Будь сильным. Борись с раком. Приди на помощь сегодня».

Ежегодно в мире заболевает раком около 200 тысяч детей. Около 5 000 детей – в России. Около 120 детей – в Петербурге и Ленинградской области. Детские онкологические заболевания развиваются стремительно, в разы быстрее, чем у взрослых. Поэтому начинать лечение нужно немедленно, и сбор средств – всегда срочный. Но детские опухоли намного лучше поддаются химиотерапии, чем взрослые. Когда была придумана высокодозная химиотерапия, самых мощных результатов удалось добиться именно в детской онкологии. Сейчас можно вылечить около 80% заболевших детей. Фонд AdVita – единственный, который помогает всем детским онкологическим отделениям Петербурга, три из которых – федеральные и принимают детей со всей страны.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
25.01.2017 17:42

Подходит к концу акция «2017 скидок» от ЛСР

Меньше недели остается до окончания специальной акции «2017 скидок», позволяющей приобрести жилье от «Группы ЛСР» на особо интересных условиях
ПАО «Сбербанк России»
25.01.2017 15:35

Сбербанк делится знаниями с вузами Санкт-Петербурга

Сегодня, в День студента, Корпоративный университет Сбербанка передаёт книги Серии «Библиотека Сбербанка» 150 вузам в 83 городах России, от Калининграда до Владивостока. Кроме этого, вузы получат доступ к электронной версии «Библиотеки Сбербанка».
ЖК «Граффити»
25.01.2017 15:15

В ЖК «Граффити» поселится «Алиса в стране чудес»

Компания «Ойкумена» представила проект детской площадки для второй очереди ЖК «Граффити». Вдохновением стала сказка Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» - все элементы задекорированы под общую стилистику Английского парка.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Концерт в пользу онкобольных детей пройдет в академии Штиглица
В Петербурге открывается первый тактильный музей
Герои благотворительного мультсериала «Летающие звери» заговорят по-португальски
Петербуржцы помогли парагребцам собрать деньги на поездку на ЧЕ во Францию
Библиотека для слепых отмечает 90-летие
Фонд «Долго и счастливо» предлагает нарисовать счастливую старость
В Петербурге впервые прошел «Подиум зрелой красоты»
Дети незрячих гидов проекта «Мир на ощупь» запустили флешмоб о своих родителях
Неслышащих актеров приглашают на кастинг в новый мюзикл
В петербургском метро активировались лжеволонтеры
Познать мир на ощупь
Фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» подводит итоги 2016 года
Ветерану труда требуется помощь
Помогите спасти жизнь сироте
Когда равный защищает равного
Жизнь на волоске
Как не причинить добро
Мирон хочет видеть мир двумя глазами
Чемпионам по парагребле нужна помощь
Первый год старой-новой школы
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Софийской прорвало трубу ГВС. В размыв угодили машины

Путин спел под гитару песню на стихи Войновича

Гоблин (Пучков) не понял инициативы минкульта

кадр из видео канала Ŗх2"

«Лего Зенит Арена»: ваш ребенок поймет, что такое бесполезная трата денег

Невзоров о заявлении Толстого, православии и антисемитизме

Александр Таран/Итерпресс

Викторина: Обожаю эскимо - лезет в рот оно само!

© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.