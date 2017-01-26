В Петербурге аферист под видом полицейского обвинил старушку в наркоторговле и обобрал ее

Новый способ выманить деньги у пожилых горожан придумали мошенники в Петербурге. На пороге квартиры жертвы аферист появляется в образе сотрудника полиции.

Как стало известно «Фонтанке», 25 января в полицию Невского района с заявлением обратилась пенсионерка. 83-летняя женщина рассказала, что живет в доме по Товарищескому проспекту. Днем к ней в квартиру наведался мужчина и представился сотрудником полиции, который якобы разрабатывает группу наркоторговцев. Пенсионерку мнимый полицейский огорошил рассказом о том, что наркотиками злодеи торгуют именно в её квартире, а, следовательно, она с ними заодно. После чего последовал приказ предъявить для проверки всю имеющуюся наличность. Перепуганная женщина послушно принесла 305 тысяч. С каждой купюры педантичный лжеполицейский снял отпечатки пальцев, а после «откатал пальчики» и у пожилой женщины. Потерпевшая отлучилась в ванную вымыть руки от краски, а когда вернулась, то не увидела ни визитёра, ни денег и пошла просить помощи теперь уже у настоящих полицейских.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, проводится проверка.