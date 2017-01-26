На Софийской прорвало трубу ГВС. В размыв угодили машины
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», сбой дала труба диаметром 500 мм в районе дома №55 по Софийской улице. Информация о происшествии поступила в 04:40. С пяти утра специалисты компании приступили к локализации вытекания.
«В зоне ремонтных работ – 10 жилых зданий, горячая вода подается в штатном режиме, теплоснабжение обеспечено по резервной схеме», – добавили в «Теплосети».
Работы обещают завершить в течение 20 часов.
По сообщениям очевидцев в зоне прорыва провалился участок асфальта, и в провал угодили припаркованные автомобили, однако в компании информацию пока не подтвердили. Движение по Софийской улице в сторону проспекта Славы перекрыто.