На Софийской прорвало трубу ГВС. В размыв угодили машины

Из-за коммунальной аварии, которая произошла утром 26 января, десять домов во Фрунзенском районе Петербурга переведены на резервное теплоснабжение. Ремонт займет 20 часов.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», сбой дала труба диаметром 500 мм в районе дома №55 по Софийской улице. Информация о происшествии поступила в 04:40. С пяти утра специалисты компании приступили к локализации вытекания.

«В зоне ремонтных работ – 10 жилых зданий, горячая вода подается в штатном режиме, теплоснабжение обеспечено по резервной схеме», – добавили в «Теплосети».

Работы обещают завершить в течение 20 часов.

По сообщениям очевидцев в зоне прорыва провалился участок асфальта, и в провал угодили припаркованные автомобили, однако в компании информацию пока не подтвердили. Движение по Софийской улице в сторону проспекта Славы перекрыто.