Мадлен Олбрайт заявила о готовности "записаться" в мусульманки в знак протеста против Трампа

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт готова "записаться" в мусульманки из солидарности с мигрантами, политику в отношении которых намерен ужесточить президент Дональд Трамп.

Напомним, 25 января Трамп подписал указы о начале работ по строительству стены на границе с Мексикой, а также о других мерах по борьбе с нелегальными мигрантами и иностранцами-преступниками.

Также появились сообщения, что президент намерен ограничить прием беженцев из ряда мусульманских стран. Во время избирательной кампании Дональд Трамп предлагал ставить на учет мусульман в рамках борьбы с терроризмом.

"На статуе Свободы нет мелкого шрифта. Америка должна оставаться открытой людям любой веры и происхождения", — написала Олбрайт в своем блоге в Twitter, имея в виду статую Свободы в Нью-Йорке, рядом с которой долгие годы действовал главный иммиграционный пункт для въезда в США.

"Я выросла католичкой, стала (прихожанкой) епископальной (церкви), а потом узнала, что моя семья была еврейской. Я готова зарегистрироваться мусульманкой в знак солидарности", — добавила 70-летняя экс-госсекретарь.

Мадлен Олбрайт была госсекретарем США в 1997-2001 годах при президенте-демократе Билле Клинтоне. Она стала первой женщиной в истории страны, которая заняла этот пост.