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26.01.2017 08:21

Член Конгресса США поговорила с Асадом в Сирии

Член палаты представителей Конгресса США демократ Тулси Габбард, которую ранее рассматривали в качестве кандидата на одну из ключевых должностей в администрации президента Дональда Трампа, встретилась в ходе поездки по Сирии с лидером страны Башаром Асадом. Об этом она рассказала 25 января в интервью CNN.

«Когда появилась возможность встретиться с ним [Асадом], я это сделала, поскольку считаю, что важно: если мы заявляем, что нас действительно волнуют страдания сирийского народа, мы должны быть готовы встретиться с кем угодно, если это необходимо для достижения мира», — заявила Габбард.

Член Конгресса отметила, что, вне зависимости от отношения, Асад остается президентом Сирии. «Ради любого мирного соглашения, ради какой-либо возможности достижения мирного соглашения нужно вести с ним диалог», — подчеркнула она.

Габбард также рассказала, что сирийцы задавали ей вопрос, почему США и их союзники поддерживают «террористические группировки, которые уничтожают Сирию, такие как "Аль-Каида" (запрещена в РФ – Прим. ред.)». «Мне нечего было им ответить», — призналась политик.

Член Конгресса раскритиковала политику США в Арабской республике и отметила, что граждане Сирии в ходе встреч неоднократно говорили об отсутствии в стране умеренных повстанцев. «Пусть сирийский народ сам определяет свое будущее, а не Соединенные Штаты или какая-то другая страна», — заключила она.

В ноябре 2016 г. СМИ называли Габбард, представляющей в Конгрессе штат Гавайи, потенциальным кандидатом на пост госсекретаря, министра обороны или посла США в ООН. Этому предшествовала встреча 35-летнего политика с Дональдом Трампом, победившим на тот момент на выборах президента США.

Ранее Габбард резко разошлась во мнениях с Демократической партией по сирийскому вопросу. В частности, она высказывалась против планов американской администрации добиваться свержения президента Сирии Башара Асада. Также она выступила за принятие закона, предусматривающего более строгие проверки беженцев.

 

 

Источник: "Лента.ру"


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