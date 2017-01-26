Дефектную трубу на Оптиков починили

Теплоэнергетики устранили дефект на улице Оптиков, 4, в Петербурге. Центральное отопление всех зданий включено по обычной схеме.

Как сообщили "Фонтанке" в ГУП "ТЭК", технологическое нарушение в Приморском районе на углу Оптиков и Торфяной Дороги на трубопроводе диаметром 800 мм, устранено около полуночи 26 января.

"Цех аварийно-восстановительных работ выполнил ремонт в нормативные сроки. Все здания получают отопление и ГВС по обычной схеме", – отметили в пресс-службе.

Напомним, прорыв рядом со станцией метро "Старая Деревня" произошел около полуночи 25 января. Была ограничена подача тепла в пяти нежилых зданиях. 22 жилых дома и два детских учреждения отапливали по резервной схеме.