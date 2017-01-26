В Гётеборге обезвредили бомбу, заложенную в приюте для мигрантов

Полиция шведского Гётеборга обезвредила взрывное устройство, обнаруженное на территории обустроенного для беженцев кемпинга, говорится в сообщении для прессы полиции города.

"Предмет обезврежен и не представляет опасности", — говорится в сообщении.

Обнаружение взрывоопасного предмета привело к эвакуации жителей приюта, в который они смогли вернуться после окончания работы саперов. Каких-либо подробностей о найденном устройстве полиция не сообщает.

Как поясняет газета Aftonbladet, вызвавший подозрения предмет обнаружил один из сотрудников кемпинга. По данным городских властей, в приюте проживают около 140 человек, и он используется как временный пункт размещения беженцев, ожидающих дальнейшего решения по поводу их дальнейшего места жительства.