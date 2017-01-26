Дочь Трампа Тиффани оказалась зарегистрирована на двух избирательных участках

2Младшая дочь президента США Тиффани Трамп оказалась зарегистрирована сразу на двух избирательных участках – в Нью-Йорке и в Пенсильвании, сообщает в среду The Hill.

Ранее Трамп пообещал инициировать расследование нарушений на выборах, перечислив среди них, в частности, и случай своей дочери: "Я потребую более тщательного расследования фальсификации выборов, включая случаи с теми, кто был зарегистрирован в двух штатах, с теми, кто голосовал незаконно и даже с теми, кто был зарегистрирован на голосовании, но был мертв. Независимо от результатов, мы займемся укреплением избирательного процесса", – написал он в твиттере.

Регистрация в двух штатах не является преступлением, если человек при этом голосует только один раз, отмечает The Hill. Такое часто случается при переезде, когда штаты не успевают обновить списки избирателей. Тиффани Трамп жила в Пенсильвании во время учебы в университете, но при этом голосовала в Нью-Йорке.