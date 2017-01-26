Администрация Трампа подготовила законопроект по созданию безопасных зон в Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа разработала законопроект распоряжения по созданию плана по созданию безопасных зон для беженцев на территории Сирии и на территориях соседних стран, сообщает Reuters со ссылкой на документ, попавший в распоряжение агентства.

«Госсекретарь совместно с министром обороны должны в течение 90 дней с даты подписания указа разработать план по созданию безопасных районов в Сирии и соседних регионах, где сирийские граждане, вынужденные покинуть свою родину, могут ожидать урегулирования ситуации посредством репатриации или возможного переселения в другую страну», — говорится в законопроекте.