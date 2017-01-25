Трамп предписал выдворять иммигрантов, совершивших преступления

Президент США Дональд Трамп предписал выдворять из США иммигрантов, совершивших преступления или обвиненных в преступлениях, свидетельствует текст исполнительного указа Трампа.

Трамп предписал "в первую очередь выдворять" следующие категории иммигрантов: осужденных за любое уголовное преступление, обвиненных в любых преступлениях, совершивших поступки, которые квалифицируются как преступление (даже в отсутствие приговора).

Кроме того, выдворению подлежат иммигранты, которые незаконно получали выплаты от государства, не покинули территорию США вопреки предписанию властей и "представляют собой иной риск общественной и национальной безопасности" на усмотрение иммиграционных офицеров.

Также Трамп распорядился нанять 10 тысяч иммиграционных офицеров дополнительно, говорится в тексте указа.