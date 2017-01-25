Мексиканского чиновника застрелили в собственном авто

Глава муниципии Тепеско в мексиканском штате Пуэбла Антолин Виталь Мартинес был убит в ночь на среду, когда находился за рулем собственного автомобиля.

По данным местной полиции, неизвестные произвели несколько выстрелов в голову Мартинесу, от полученных ранений он скончался.

За шесть дней до окончания срока на посту губернатора Пуэблы Рафаэля Морено Валье убийство Виталя Мартинеса стало шестой насильственной смертью высокопоставленных муниципальных служащих в Пуэбле за последние три года.