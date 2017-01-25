МО РФ: "Адмирал Кузнецов" в британских экскорт-услугах не нуждается

В Минобороны России ответили на заявление главы военного ведомства Великобритании Майкла Фэллона о сопровождении британскими кораблями российской авианесущей корабельной группы.

"Цель подобных заявлений и шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей, – отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота Великобритании", – заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Замечу, что, во-первых – российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются, фарватер и курс – знают. И, во-вторых, рекомендовали бы господину Фэллону больше внимания уделять британскому флоту, тем более что для этого, как недавно отмечала та же английская пресса, есть все основания", – подчеркнул Конашенков.

В Минобороны России напомнили, что ранее британская газета Sunday Times сообщила о неудачах с запуском баллистической ракеты с подводных лодок ВМС Великобритании.

Как сообщалось, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон назвал российский авианосец "Адмирал Кузнецов", возвращающийся от берегов Сирии в Россию, "кораблем позора". "Мы внимательно следим за "Адмиралом Кузнецовым" на пути его следования в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа", – цитирует министра Daily Telegraph.

"Мы будем следить за каждым шагом этих кораблей вблизи Соединенного Королевства в рамках нашей постоянной готовности к обеспечению безопасности Великобритании", – добавил министр.

Ранее корабли авианосной ударной группы ВМФ России, пройдя в среду самое узкое место Ла-Манша – пролив Па-де-Кале, вошли в Северное море.