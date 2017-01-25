В США умерла актриса Мэри Тайлер Мур

Американская актриса Мэри Тайлер Мур, обладательница нескольких премий "Эмми" и "Золотой глобус", скончалась в США в возрасте 80 лет, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на ее представителя Мару Баксбаум (Mara Buxbaum).

Как заявила Баксбаум, актриса ушла из жизни в окружении близких друзей и супруга. Сегодня Мур в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу американского штата Коннектикут.

Мур получила известность в 1960-х годах благодаря роли в ситкоме "Шоу Дика Ван Дайка", работа в сериале принесла ей несколько премий "Эмми". В 70-е актриса стала героиней комедийного шоу "Шоу Мэри Тайлер Мур".

В 2012 году Гильдия киноактеров США вручила Мур почетную награду за достижения в течение актерской карьеры. За свою карьеру Мур в общей сложности получила семь премий "Эмми", три "Золотых глобуса", две награды "Тони", четыре премии "Народный выбор", и однажды была номинирована на премию "Оскар". В 1992 году она была удостоена собственной звезды на "Голливудской аллее славы".