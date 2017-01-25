Россия отказалась от этапа Мировой серии по синхронному плаванию

Россия отказалась от проведения этапа Мировой серии-2017 по синхронному плаванию.

Об этом рассказал президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко, его слова приводит «Р-Спорт».

«Мы решили отказаться от проведения этапа у себя, это ни в коем случае не связано ни с какими историями по снятию международных стартов в России из-за рекомендаций МОК. Мы сделали это из стратегических соображений, переговорив с нашими тренерами, и прежде всего потому, что не сможем выставить сильнейший состав команды на домашние соревнования», — заявил Власенко.

Этап планировалось провести в России в конце мая, предполагалось, что его примет Казань.