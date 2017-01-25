БК «Спартак» начал выплачивать долги

С баскетбольного клуба «Спартак» сняли запрет на заявку новых игроков. Это связано с началом выплаты долга по зарплате экс-игроку красно-белых Николе Драговичу.

Как сообщил корреспонденту «Фонтанки» президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга Алексей Бурчик, два новичка приняли участие в сегодняшнем матче против БК «Чебоксарские Ястребы» (99:75)

Общая сумма долга перед Драговичем составляет 47 тысяч евро. Часть из этих денег уже переведена игроку. Оставшаяся часть будет выплачена в несколько траншей равными долями в ближайшее время.

Напомним, из-за многочисленных финансовых претензий «Спартак» был лишен права выступать под своим именем. Перед стартом сезона красно-белые были переименованы в БК Кондрашина и Белова или коротко БК КБ.