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25.01.2017 22:43

Швеция заявила о масштабной кибератаке на министерство обороны

Компьютерная сеть вооруженных сил Швеции подверглись масштабной кибератаке, из-за которой пришлось отключить систему, используемую при военных учениях

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер и издание Dagens Nyheter, официальный представитель вооруженных сил страны Филип Саймон (Philip Simon) заявил, что атака повлияла на работу системы Caxcis IT, работу которой, по его словам, военные пока не возобновляли. Предоставить дополнительные сведения о том, когда был зафиксирована кибератака и кто может стоять за этими действиями, Саймон отказался.

Ранее сообщалось, что компьютерная сеть Швеции подвергалась в 2016 году более 100 тысячам кибератак со стороны различных спецслужб и организаций, связанных с иностранными государствами.


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