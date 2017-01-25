Apple решила судиться с китайской Qualcomm

Компания Apple подала в суд на китайскую Qualcomm и требует от нее 1 млрд юаней ($145 млн), сообщает Reuters.

По мнению Apple, Qualcomm злоупотребляла своим положением на рынке производителей микросхем. Теперь же Apple требует от нее возмещения ущерба. Также американская компания подала второй иск, в котором возмутилась патентной политикой Qualcomm.

В китайской компании пока не видели полный перечень претензий со стороны Apple, однако считают, что американская компания просто хочет платить меньше за технологии Qualcomm.