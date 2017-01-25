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25.01.2017 22:34

Apple решила судиться с китайской Qualcomm

Компания Apple подала в суд на китайскую Qualcomm и требует от нее 1 млрд юаней ($145 млн), сообщает Reuters.

По мнению Apple, Qualcomm злоупотребляла своим положением на рынке производителей микросхем. Теперь же Apple требует от нее возмещения ущерба. Также американская компания подала второй иск, в котором возмутилась патентной политикой Qualcomm.

В китайской компании пока не видели полный перечень претензий со стороны Apple, однако считают, что американская компания просто хочет платить меньше за технологии Qualcomm.

Источник: Газета.ру


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17.01.2017 11:23
Tele2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G
Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития Tele2. В 2016 году компании удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи
Tele2
30.12.2016 13:28
Тele2 получила аккредитацию международной ассоциации АССА
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