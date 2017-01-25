СКА лишил «Спартак» шансов на плей-офф

Победу одержал хоккейный клуб СКА в матче регулярного сезона КХЛ против «Спартака» сегодня, 25 января, в Москве. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев с Невы.

Первыми забили московские хоккеисты: на 27-й минуте отличился нападающий Лещенко. На это СКА ответил двумя шайбами, авторами которых стали Шипачев (34) и Ковальчук (43). В каждом из этих голов ассистировал Дадонов.

Это поражение, которое стало для «Спартака» десятым подряд, лишило их шансов на выход в плей-офф. СКА продолжает лидировать в сводной турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя ЦСКА на 4 очка. В регулярном сезоне им осталось сыграть 7 матчей. Следующим соперником СКА будет нижегородское «Торпедо».